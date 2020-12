Rafael Romo (OHL): “Jammer dat de fans er niet bij kunnen zijn”

Veldrijden Ceylin Alvarado wachtte vijf weken op vijfde zege: “Toch ging het in periode zonder winst met mij niet verkeerd”

23 december Ceylin Alvarado is terug. De wereldkampioene zette de cross in Herentals op haar naam. Het was geleden van 14 november in Leuven dat de Nederlandse de handen in de lucht mocht gooien. In die periode deed vooral Lucinda Brand dat. Zij strandde in Herentals op rang twee, net voor Denise Betsema.