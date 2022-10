Raf Vekemans (VC Zoersel) kijkt uit naar de bekermatch tegen Mendo Booischot: “Ik was er 20 jaar speler en 15 jaar trainer”

Rustige middenmoot

“We gaan niet in de bekerfinale geraken, wees maar gerust”, lacht Raf Vekemans, “Maar we zitten wel aan de goede kant van de tabel. Door die gunstige loting ontstaan er mogelijkheden om ver te geraken in de bekercompetitie. We zijn met Zoersel behoorlijk goed aan de competitie in eerste nationale gestart. Het kan altijd beter natuurlijk. Vorig weekend hadden we het moeilijk tegen Herve Mortroux uit Thimister. Maar nu kijken we uit naar de clash met Mendo Booischot. Zij hebben traditioneel een sterk geheel met jonge talenten. Ze spelen knap volleybal gebaseerd op een goed eerste contact en een opbouw met veel snelheid. We willen vanzelfsprekend naar de volgende bekerronde. Indien we woensdag winnen, zien we wel wat we kunnen doen tegen Hellvoc. Vorig jaar eindigden de competitiematchen tegen hen steeds met een tiebreak.”