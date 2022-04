Raf Joosten en Mariekerke-Branst kunnen titel ruiken na topperwinst tegen Bonheiden (1-0): “We verdienen het”

Mariekerke-Branst zette zondag een belangrijke stap richting titel. De troepen van trainer Raf Joosten klopten Bonheiden met 1-0 en tellen met nog drie wedstrijden te gaan nu zeven punten voorsprong op eerste achtervolger ‘s Gravenwezel-Schilde. Dat wipte over Bonheiden naar de tweede plaats. Op bezoek bij Zwijndrecht kan Mariekerke-Branst het volgende zondag helemaal afmaken. Mogen we de coach al feliciteren, vroegen we ons af?

“Dit mag in principe niet meer misgaan, maar wacht nog even met de felicitaties”, lacht Joosten. “In voetbal gebeuren de gekste dingen en die wil ik niet op me af roepen. Maar het is een kwestie van wiskunde. Wij hebben nog drie kansen om minstens een wedstrijd te winnen en het zelf af te maken. Gebeurt dat niet, dan moeten ‘s Gravenwezel-Schilde en Bonheiden zelf nog foutloos blijven om te profiteren. Daar gaan we het niet van laten af hangen en dus focus ik me alleen op mijn groep. Wij moeten volgende week onze job doen.”

“Zoals tegen Bonheiden? Ja en nee, want ik vond het contrast groot tussen onze eerste en tweede helft. Voor rust was het een aangename wedstrijd waarin we de bovenhand hadden en ondanks een gemiste strafschop toch met een verdiende voorsprong de rust in gingen. Maar van dat overwicht bleef na de pauze nog weinig over. Was het de titelstress, de sterkte van Bonheiden of nog een andere factor? Ik heb er momenteel het raden naar. Feit is dat we slordiger waren en te snel voor de lange bal kozen. Daarnaast was het een felle wedstrijd die ook regelmatig stil lag dus je voelde wel aan alles dat de belangen groot waren.”

Zwijndrecht

“Gelukkig hielden we stand en zo hebben we alles in eigen handen. Dat we het, met alle respect voor Zwijndrecht, volgende week gewoon moeten afmaken? Ze gaan het ons niet cadeau geven, want Zwijndrecht is nog niet helemaal zeker van het behoud volgens mij. Maar wij moeten vooral van onze eigen sterkte uit gaan en rustig blijven. Stel dat het volgende week toch niet lukt, dan is er nog steeds geen man overboord.”

Ambities

Geen kwestie van ‘of’ Mariekerke-Branst kampioen wordt dus, wel van ‘wanneer’? “We verdienen het”, besluit Joosten. “Op1 juli hebben we onze ambities uitgesproken en als je dan op dit moment bovenaan staat en met het maximum van de punten leidt in de derde periode, dan word je de verdiende kampioen. We hebben de kern, de ervaring en de kwaliteiten om het af te maken.”