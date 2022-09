Raf Hannes ontvangt zaterdag met Lille United Racing Mechelen: “Het wordt een goede waardemeter”

“Het gegeven dat er vanaf dit jaar enkele beloftenploegen in de reeks zitten zorgt voor een onbekende factor”, zegt Raf Hannes. “Het is moeilijk om de sterkte van die jonge gasten in te schatten. Uiteindelijk zijn het ploegen waarin profs actief zijn. Op zich vind ik dat een goede zaak. Voor Lille is het een stapje hoger. Het gegeven dat je met drie punten het seizoen kan openen is meegenomen.”

Racing Mechelen

Zaterdag in de vooravond komt Racing Mechelen op bezoek. Het is maar enkele maanden geleden dat beide ploegen, één reeks lager, tegenover mekaar stonden. Toen trok Lille in de strijd voor de titel en de eindronde aan het langste eind. Het was meteen een opsteker die ervoor zorgde dat Lille zich een weg baande naar tweede afdeling.

Gierle

In tegenstelling tot vorig seizoen zal de partij in een heel ander kader worden afgewerkt. Lille is intussen al enkele maanden aan de slag in Gierle. “In afwachting dat we rond de jaarwisseling definitief naar Poederlee kunnen verhuizen, is dit een heel mooi alternatief. Het feit dat we zaterdag in de vooravond moeten spelen, maakt weinig uit. We hebben tijdens de voorbereiding voldoende wedstrijden kunnen spelen om ons aan de nieuwe omgeving aan te passen. Bovendien beschikken we over een elftal met spelers die heel veel ervaring hebben.”