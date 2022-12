Raf Hannes hervatte dinsdag met Lille United de trainingen: “Veel tijd om uit te blazen is er niet”

Enkele spelers die nog een korte vakantie voorzien hadden sluiten iets later aan. Maar het grote deel van de Lilse kern sloeg dinsdagavond weer de weg van de Poeyelheide in Gierle in. “Het overvolle programma laat geen lange rustperiode toe”, reageerde Raf Hannes. “We zitten in een reeks van 18 ploegen, goed voor een competitie van 34 wedstrijden. We zijn nog niet halfweg. Ik vermoed dat men bij Voetbal Vlaanderen het zekere voor het onzekere heeft willen nemen. Met het oog op mogelijk nog uitgestelde wedstrijden zijn de duels van de voorbije speeldag meteen ingepast. Voor ons betekent dat direct drie wedstrijden in zes dagen. Dan is het belangrijk om fit op de afspraak te verschijnen.”

Geslaagd

Over de succesvolle heenronde van Lille werd de voorbije weken en maanden al veel gezegd. Dat Lille in het zog van de subtop de heenronde heeft afgesloten, is heel bijzonder. “We moeten er vooral vanuit gaan dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar op dit moment staan we op een plaats die we verdienen. Het positieve aan de ganse zaak is dat er met geen enkele tegenstander een ruim verschil is geweest. Voor een ploeg die twee seizoenen geleden nog in eerste provinciale aan de slag was, is dat een opsteker. Met de opeenvolging van wedstrijden zal onze smalle kern wellicht op de proef worden gesteld. Belangrijk is dat we een bonus bij mekaar kunnen voetballen.”