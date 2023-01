Raf Bogaerts stopt met Basket 3x3: “Het einde van een onvergetelijk avontuur.”

Verrassend nieuws vorige week uit het Basket 3x3. Raf Bogaerts stopt met 3x3. De 29-jarige Antwerpenaar maakte de steile opgang van Team Antwerp en de Lions van dichtbij mee. Met als hoogtepunt de Olympische Spelen in Tokyo in 2021, waar de Lions op de vierde plaats eindigden.

“Een beslissing waar ik al even mee bezig was”, zegt Raf Bogaerts “Vooral de niet-selectie voor het WK vorige zomer in Antwerpen heeft me aan het denken gezet. De laatste toernooien werd ik niet veel meer in de rotatie opgenomen. Ik zag mijn speeltijd afnemen.”

In januari 2021 stapte Raf Bogaerts over naar Basket 3x3. Samen met Nick Celis, Thibaut Vervoort en Thierry Mariën was hij één van de spelers die Basket 3x3 in België op de kaart zette. Eerst met Team Antwerp, daarna met de Lions. De resultaten volgden. De voorbije jaren klommen Team Antwerp en de Lions naar de wereldtop. Sinds 2022 beschikken de spelers over een profstatuut.

“Sport Vlaanderen had me een contractverlenging voor dit jaar aangeboden. En er was de afspraak dat ik basket 3x3 zou mogen combineren met het basket 5x5. Na een gesprek met Nick Celis, die de selecties maakt voor de toernooien, werd duidelijk dat ik niet op meer toernooideelnames moest rekenen. Ik besliste om mijn contract niet te verlengen en terug te keren naar het traditionele basket.”

Pioniers

Met Raf Bogaerts verdwijnt één van de pioniers van het Basket 3x3 in België. Met zijn 1m98 een rasatleet. Een speler die zijn rol in het team perfect kende, die het vuile werk niet schuwde. Het Basket 3x3 bracht hem zowat op elk continent. Met onuitwisbare herinneringen en onvergetelijke ervaringen als knappe souvenirs.

“Dit is het einde van een onvergetelijk avontuur. Ik kijk met een enorm goed gevoel terug op het Basket 3x3. De kwalificatie voor de Olympische Spelen in Hongarije, de Olympische Spelen in Tokyo. Onvergetelijke momenten. Die pakken ze mij niet meer af.”

Raf Bogaerts neemt afscheid van Basket 3x3. Maar niet van het basket. Hij keert terug naar Gembo in Top Division 1, waar hij reeds enkele seizoenen speelde.

“Deze week heb ik de training bij Gembo hervat en dit weekend volgt de eerste wedstrijd tegen Kontich. Mijn ambities ? Zo snel mogelijk het speelplezier terugvinden. Daarna zie ik wel. Ik ben 29 jaar. Ik wil nog verschillende jaren zo hoog mogelijk basketten.”