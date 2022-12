Radoslaw Majecki redt penalty en punt voor Cercle Brugge: “Mijn toekomst? Nu ga ik eerst kerst vieren”

Met een puntendeling op KV Mechelen sloot Cercle Brugge de voetbaljaargang 2022 af. Het dankte daarvoor heel erg zijn doelman Radoslaw Majecki, die in de prangende slotfase een penalty van Yonas Malede keerde. “Mijn specialiteit is het niet, ik zal wel wat geluk gehad hebben, zeker?” lachte de Pool in de catacomben van het AFAS Stadion. “En nu? Kerst vieren, haha.”

Dat doet Radoslaw Majecki in Brugge. Want omdat de volgende opdracht pas op 7 januari volgt met een thuismatch tegen Westerlo, is de kerstvakantie kort voor de voetballers van Cercle Brugge. Zij kregen eerder een weekje vakantie in het begin van de WK-break.

“Naar Polen ben ik toen niet geweest, ik zat in mijn eigen stukje van de wereld waar het heel zonnig was”, zegt Majecki guitig. “Aan jullie om te raden waar dat was, van mij zal je het niet horen.”

Radoslaw Majecki houdt wel van een vleugje humor, zoveel is duidelijk. Amper was de duurbevochten thriller tegen KV Mechelen achter de rug of hij had de hoog oplopende emoties reeds achter zich gelaten. Met zijn penaltysave werd hij in Mechelen de Brugse held van de avond.

“Ik zal wel wat geluk gehad hebben, zeker? Want strafschoppen redden is zeker niet mijn specialiteit. Ik heb gelukkig een groot voorbeeld met Wojciech Szczesny, die op het WK twee keer een elfmeter uit zijn kooi hield. Neen, ik was er in Qatar inderdaad niet bij, maar de ontgoocheling daarover heb ik snel achter me gelaten. Ik kan alleen maar hopen dat de nieuwe bondscoach de beelden van mijn strafschopredding te zien krijgt. Wie dat wordt? Geen flauw idee, de vorige (Czeslaw Michniewicz, red) ligt nog maar pas buiten, hé.”

Zeven matchen ongeslagen

Tijdens de tweede seizoenshelft hoopt Radoslaw Majecki bij Cercle Brugge zijn stijgende vormcurve te kunnen aanhouden. Met 23 tegengoals in 17 wedstrijden is zijn voorlopige persoonlijke balans behoorlijk positief.

“Ik heb niet de makkelijkste start gekend”, kijkt hij even terug. “De ploeg draaide niet, we stonden snel onderin en ik had wat aanpassingstijd nodig. Maar ondertussen zijn we nu toch al zeven competitiematchen op rij ongeslagen. In die optiek is het puntje dat we in Mechelen haalden, misschien wel heel belangrijk. Je ziet aan ons huidige klassement hoe snel je kan opklimmen als je een reeksje kan neerzetten.”

Majecki wordt door AS Monaco voor één seizoen ter beschikking gesteld aan Cercle Brugge. Voor zijn eigen toekomst worden het dus belangrijke maanden, maar die druk houdt hij met een kwinkslag af.

“Wat er nu te gebeuren staat? Onder de kerstboom kruipen en daarna het nieuwe jaar induiken, haha.”