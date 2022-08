Radoslaw Majecki incasseerde nog geen veldgoal bij Cercle Brugge: “Ik wil beter worden dan Fabianski”

voetbal jupiler pro leagueCercle Brugge staat zaterdag voor de uiterst moeilijke verplaatsing naar Racing Genk, dat vorige zondag in Waregem een demonstratie gaf en door velen tot best voetballende ploeg van het moment werd uitgeroepen. Een uitgelezen kans om zich te onderscheiden voor de nieuwe Poolse doelman van de Vereniging, Radoslaw (“Zeg maar Radek”) Majecki, die in drie optredens nog geen veldgoal incasseerde.

Majecki is pas de derde Pool ooit op de loonlijst van Cercle Brugge. Eind jaren ‘90 gingen middenvelder Ernest Konon en spits Zbigniew Swietek hem vooraf. “Nooit van gehoord, ik was toen nog niet geboren”, lacht de doelman. De meest legendarische Poolse doelman uit de geschiedenis, Jan Tomaszewski, was nóg een decennium vroeger even bij Beerschot en stopte in het huidige Jan Breydelstadion ooit twee strafschoppen tegen Club Brugge. Als het van Majecki afhangt, wil hij zo’n huzarenstukje ook wel eens op zijn palmares krijgen. Want aan zelfvertrouwen ontbreekt het de 22-jarige keeper absoluut niet. Daar brachten twee seizoenen zonder veel speelkansen bij AS Monaco geen verandering in.

“Dat waren de keuzes van de coaches daar”, zegt hij. “Daar kan ik dus weinig aan veranderen. Ik ben nu naar Cercle Brugge gekomen om minuten te maken, om me te tonen en om een nog betere keeper te worden.”

Majecki speelde al één interland met het A-team van Polen. “Zowat een jaar geleden, tegen San Marino”, vertelt hij. “Het was de laatste wedstrijd van Lukas Fabianski voor de nationale ploeg, ik mocht hem na 65 minuten vervangen. Of Fabianski mijn grote voorbeeld is? Ik wil beter worden dan hij was.”



Vriend van Odjidja

Niet weinig ambitieus dus, want Fabianski (ex-Arsenal) speelde 57 keer voor Polen en is op zijn 37ste nog steeds aan de slag bij West Ham United in de Premier League. Majecki stond in zijn vaderland onder de lat bij topclub Legia Warschau (“Vadis Odjidja was er één van mijn beste vrienden, maar ik had nog niet de kans contact met hem op te nemen hier in België”) en wil op termijn in Monaco terugkeren als titularis. Hij wordt door Cercle Brugge voor één seizoen gehuurd van de Franse moederclub.

“Ik sprak met Philippe Clement en die verzekerde me dat de Belgische competitie een goede stap zou zijn voor mij”, aldus Majecki. “Ik denk wel dat dit Cercle Brugge voldoende kwaliteit heeft om voor een plek in de play-offs mee te strijden, al kwam dat er in eerste competitieweken nog niet uit. Zelf mag ik niet klagen met twee clean sheets. Al zitten die twee penalty’s op Standard me niet lekker, evenmin als het feit dat we tegen KV Mechelen twee dure punten lieten liggen.”

