Radoslaw Majecki (Cercle Brugge) ook in Leuven op puntenjacht: “Wij strijden altijd tot aan het gaatje”

Met 34 punten zit Cercle Brugge dicht bij het totaal dat door coach Muslic al een tijdje wordt vooropgesteld om zekerheid over het behoud te verwerven. Stilaan bekennen ze bij de Vereniging echter kleur: een plaats in de Europe Play-Offs, dàt is de ware ambitie. Ook van Radoslaw Majecki, de doelman die door moederclub AS Monaco naar Brugge werd gedirigeerd om stappen te zetten in zijn ontwikkeling. En dat doet de Pool steeds nadrukkelijker.

Radoslaw Majecki (23) kan behoorlijke statistieken voorleggen. In 21 wedstrijden moest de Poolse sluitpost van Cercle Brugge zich dit seizoen slechts 28 keer omdraaien, met “clean sheets” thuis tegen Anderlecht en KV Mechelen en uit bij Seraing en Sint-Truiden. Hoewel zijn concurrent Warleson het uitstekend deed en zes punten pakte in Oostende en tegen AA Gent, was het toch niet echt een verrassing te noemen dat Majecki als titularis vorige zaterdag tegen Standard gewoon weer zijn plaats onder de lat mocht innemen na twee weken afwezigheid door een spierblessure. De pikorde van Muslic’ doelmannen ligt immers vast.

“De coach heeft vertrouwen in mij en dat voelt zeer goed aan”, zegt de Pool. “Ik was nu ook opnieuw helemaal fit. De week voordien had ik nog moeite bij het uittrappen, maar tegen Standard had ik wel honderd ballen kunnen verwerken als dat nodig was geweest.”

Twaalf strafschoppen tegen

Zó vaak kwamen de Rouches evenwel niet in zijn buurt opdagen. Alleen vanop elf meter moest Majecki zich gewonnen geven tegenover Zinckernagel.

“Ik probeerde het nog met een fopbeweging, maar hij liet zich er niet aan vangen”, lacht de keeper. “Tja, hoeveel strafschoppen hebben we nu al moeten incasseren dit seizoen? Twaalf? Dat zijn er toch wel heel veel. In Mechelen pakte ik er gelukkig eentje. Maar tegen Standard was ik kansloos. Voor de rest diende ik niet zo heel veel werk op te knappen. Ik had wel geluk in de eerste helft, toen die snelle Ohio me bij een fifty-fiftysituatie bijna te grazen nam.”

Maar uiteindelijk sleepte Ueda in de extra-tijd nog een punt uit de brand. De derde partij op rij waarin Cercle op het eind scoorde: dat wordt een goede gewoonte.

“Wij zijn een team dat altijd tot het gaatje blijft strijden, en als je dan drie wedstrijden op rij succesvol bent in de slotfase gaat dat nog meer opvallen”, bedenkt Majecki. “Jawel, we staan nu in een goede positie om voor de top-acht te blijven meestrijden, maar het is nog veel te vroeg om al aan de afloop van deze competitie in april te beginnen denken. We bekijken het gewoon wedstrijd per wedstrijd. Leuven dus, vrijdagavond.”

Geen makkelijke verplaatsing, zeker door de afwezigheid van de geschorste Jesper Daland. Met Jean Harrison Marcelin houdt coach Muslic evenwel een waardig alternatief achter de hand.