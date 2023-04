Racisme-incident overschaduwt spektakelzege City Pirates tegen Lille (4-3): “Ongelofelijk dat dit nog kan in 2023"

tennis Anastasia Huysegoms veroverde eerste ITF-juniorenti­tel in Ghana: “Een leerrijke ervaring”

Zaterdag stond Anastasia Huysegoms in de Ghanese hoofdstad Accra voor de derde keer in haar nog prille carrière in de finale van een ITF-juniorentoernooi en het werd een eerste titel. “De laatste weken zit ik in het goede ritme”, zegt Huysegoms. “Ik tennis nu meer met een plan.”