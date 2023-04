Racing ten koste van Pinoké naar halve finale EHL: “We wisten dat ze te pakken waren”

Futsal eerste nationale Franco Jelovcic speelt bekerfina­le met RSCA Futsal tegen Real Herentals: “Cupmatch blijft altijd een speciale ervaring”

Zaterdagavond staan RSCA Futsal en Real Herentals in het Gentse Tolhuis tegenover elkaar. De inzet is duidelijk: de Beker van België. Paars-wit start als uitgesproken favoriet in de finale, vermits de ploeg in de eigen competitie geen enkele nederlaag opliep. Toch wil men in het Anderlechtse kamp van geen onderschatting weten.