Racing niet voorbij Bloemendaal in halve finale EHL: “Toch hebben we het hen lastig gemaakt”

Landskampioen Racing Brussel slaagde er zaterdag in Amstelveen niet in om zich te plaatsen voor de finale van de Euro Hockey League. De 4-1-verliescijfers tegen Bloemendaal waren wel te streng. De Nederlandse oranjehemden maakten de klus haast op automatische piloot af. “Dit is nu eenmaal de beste ploeg ter wereld”, aldus Martin Lambeau.

Racing werkte zich donderdag in de kwartfinale van de EHL voorbij het organiserende Pinoké, met Bloemendaal wachtte in halve finale opnieuw een Nederlandse opponent. Een tegenstrever van een nog beter kaliber. Bloemendaal gaat in Amstelveen op zoek naar een derde EHL-titel op rij en wordt beschouwd als het beste team ter wereld. Achteraan zet Arthur Van Doren op sublieme wijze de lijnen uit.

De Brusselaars kwamen na vijf minuten bijna op voorsprong. Een lob van Cédric Charlier werd op de lijn door Teun Beins onschadelijk gemaakt. Te vroeg in de wedstrijd speelde Racing even later hun video-referral kwijt. Bloemendaal controleerde de wedstrijd, maar tot echt grote kansen kwam het niet. De Nederlandse kampioen sloeg wel genadeloos toe op strafcorner. Drie van de zes strafcorners werden omgezet: dat is een aardig gemiddelde.

Doelpunt Cayphas

Bij een 2-0-achterstand kwam Racing met nog tien minuten op de klok terug in de wedstrijd. Na voorbereidend werk van Cédric Charlier en Samuel Malherbe tikte Alexis Cayphas binnen: 2-1. De hoop op de gelijkmaker was echter van korte duur. In de slotfase sloeg een uitgekookt Bloemendaal nog twee keer toe.

“We speelden een goede match en lieten ons niet onder druk zetten”, aldus de Brusselse verdediger Martin Lambeau. “We zochten als team naar hun zwakkere plekken. Tegen het beste team ter wereld durfden we te hockeyen. Bij momenten maakten we het hen moeilijk. We mogen fier zijn op deze prestatie, maar op dit moment overheerst nog de ontgoocheling.”

Duel om brons

Racing speelt maandag de wedstrijd om brons tegen de verliezer van de tweede halve finale. Dat duel tussen Rot-Weiss Keulen en Terrassa wordt morgen afgewerkt. “Met een plek binnen de top vier zijn we niet tevreden”, zegt Lambeau. “We willen een medaille. We gaan die tweede halve finale aandachtig volgen en ons opnieuw op tactisch vlak goed voorbereiden.”

De bijna 27-jarige Lambeau is een echte Brusselaar die voor de derde keer van de Euro Hockey League mag proeven. “In 2016 speelde ik met de Young Red Lions ook het WK U21 in India”, besluit hij. “Af en toe een topevenement meemaken: dat is genieten.”