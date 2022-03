Racing Mechelen wroet zich naar winst in Koersel (2-3) en loopt zeven punten uit op Pelt: “Gedroomde afsluiter van perfecte week”

Voetbal Derde nationale BZeven punten. Dat is de voorsprong op eerste achtervolger Pelt waarmee Racing Mechelen de laatste vijf wedstrijden van het seizoen in gaat. De Mechelaars lieten zich bijna verrassen bij rode lantaarn Koersel toen de thuisploeg kort na rust een 0-2-achterstand, goals van Carrez en Weuts nog voor het kwartier, ongedaan maakte. Maar met zijn tweede goal van de avond bezorgde de onvermijdelijke Kurt Weuts Racing alsnog de zege en zo profiteerde het optimaal van de nederlaag van Pelt op bezoek bij Zwarte Leeuw (3-1).

“Dit is de gedroomde afsluiter van een perfecte week”, zegt middenvelder Yannick Put die Guldix verving in de basis en afgelopen dinsdag voor het eerst papa werd van een dochterje, Céleste. “Eerder deze week kreeg ik het mooiste cadeau ter wereld. Iemand die zelf geen kinderen heeft, begrijpt dat niet, maar het gevoel om papa te zijn is onbeschrijfelijk. Alles is goed verlopen, de mama doet het fantastisch en ik ben supercontent. Céleste is al meteen mijn oogappel. (lacht) Ik wilde dan ook graag snel naar huis na de wedstrijd, maar zeker na een zege op verplaatsing durft het dan al eens wat later worden.”

“En we hadden reden tot vieren. We wilden stevig uit de startblokken schieten en dat lukte aardig met die twee vroege goals. Maar in het tweede deel van de eerste helft maakten we het onszelf moeilijk. Koersel heeft niets meer te verliezen en voetbalt daar ook naar. Ze spelen vrank en vrij, zetten druk en kiezen vol voor de aanval. We hadden daar niet meteen een antwoord op, begonnen op elkaar te zeuren en vergaten zo te voetballen.”

Voeten op de grond

“De 1-2 viel op een ongelukkige manier voor rust en ondanks een goed begin na de pauze, leidde een steekpass de gelijkmaker in. Enerzijds een domper, maar tegelijkertijd was het misschien het beste dat ons kon gebeuren. Iedereen stond met z’n voeten op de grond en besefte dat we een tandje moesten bij steken. We scoorden vijf minuten later de 2-3 en speelden het daarna prima uit. Onze reactie was top en met zo’n mentaliteit word je kampioen.”

Titel

“Dat we daar nu dicht bij zijn na de nederlaag van Pelt? Eigenlijk interesseert het me niet wat zij doen. We staan zeven punten los, maar we hebben nog niets. Er zijn nog vijftien punten te verdienen. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we klaar zijn en volgende week hebben we trouwens iets recht te zetten tegen Wellen. In de heenmatch verloren we met 3-0 na een van onze slechtste wedstrijden van het seizoen.”

“Of dat opnieuw met mij in de basis zal zijn, valt nog af te wachten. Speel ik, dan kunnen ze op me rekenen, net als wanneer ik zou invallen. Blijf ik op de bank, zal ik mijn best doen om mee te coachen. Natuurlijk wil ik spelen en winnen, maar sinds deze week kan ik alles nog net iets beter relativeren.” (lacht)

