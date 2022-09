Racing Mechelen wint verdiend van Cappellen na onderhoudende topper (1-0): “We zijn hier niet om met ons te laten sollen”

Met een zware bekerwedstrijd op het veld van Lierse in de benen werd Racing Mechelen overrompeld door Cappellen in het openingskwartier, maar in het tweede kwart van de wedstrijd nam de thuisploeg het heft in handen en creëerde ze beste kansen, vooral langs Ventôse. Kort na de pauze tekende Carrez voor de verdiende openingsgoal met een knal in de korte hoek en was de 2-0 daarna dichterbij dan de gelijkmaker. Tot de troepen van Greg Vanderidt tien minuten voor tijd aan een penalty en nieuwe anticlimax ontsnapten na een nochtans duidelijke haakfout van Guldix op Symons. Het bleef evenwel 1-0 en met 7 op 12 vindt Racing aansluiting bij de top vijf.

“Dit is een verdiende zege”, zegt Racing-middenvelder Max Van Der Brempt, een van de uitblinkers. “Hun start was fel en ze speelden snel diep waardoor het voor ons moeilijk was om te anticiperen. Maar gaandeweg gingen we steeds meer duels aan waardoor we de controle in handen kregen en zelf onze kansen afdwongen. Eigenlijk hadden we voor de rust al op voorsprong moeten staan, maar gelukkig viel de goal snel na de pauze.”

“Mijn aandeel in deze zege? Ik doe mijn best. (lacht) In tegenstelling tot zaterdag begon ik opnieuw in de basis en dat geeft vertrouwen. Dat we roteren met deze opeenvolging van wedstrijden vind ik op zich niet erg. De concurrentie maakt me beter. Deze eerste thuiszege doet alvast heel veel deugd. Hopelijk kunnen we er een verlengstuk aan breien in Merksem en een reeksje neerzetten.”

Game plan

Ook Racing-coach Vanderidt was een tevreden man na afloop. “Iedereen weet dat Cappellen een apart spelsysteem hanteert en dan moet je een game plan hebben”, zegt hij. “Dat hadden we, maar in de openingsfase was het toch aanpassen. Pas na een twintigtal minuten kregen we zelf wat meer grip op de wedstrijd en namen we het spel helemaal over. Dan zie je dat deze groep mentaal sterk staat. In de tweede helft klommen we vroeg op voorsprong waarna we het heel slim aanpakten, goed verdedigden en druk bleven ontwikkelen. Cappellen kwam tot weinig kansen en dat was onze verdienste, want we speelden met een gezonde agressie. We zijn hier niet in deze reeks beland om met ons te laten sollen.”

“Dat de goal net op tijd viel, want dat we daarna door onze beste krachten leken heen te zitten? Dat klopt wel enigszins, maar net daarom was het belangrijk om zelf druk te zetten en eerst te scoren. Een achterstand wegwerken in die fase van de wedstrijd was lastiger geweest dan een voorsprong verdedigen. Dit geeft mij ook de kans om mijn invallers te feliciteren met hun invalbeurt. Ze namen hun rol perfect op.”

Penalty

Maar ei zo na was al de geleverde arbeid voor niets geweest, want tien minuten voor tijd, vlak voor Symons de grootste bezoekende kans van dichtbij op Goossens trapte, moest de bal eigenlijk op de stip voor Cappellen. “Toen had de scheids kunnen fluiten”, beseft ook Vanderidt. “Daar zat het even mee, maar tegelijkertijd zeg ik dan ook dat we de voorbije weken zelf ook zeker niet te veel kregen. Ik ben er van overtuigd dat iedereen aan het einde van het seizoen krijgt waar hij recht op heeft.”

City Pirates

Maar zover zijn we nog lang niet, al dient de eerstvolgende opdracht voor Racing zich opnieuw snel aan. Aanstaande zondag staat een bezoek aan het Jef Mermansstadion en City Pirates geprogrammeerd. “Een ploeg met veel voetballend vermogen en al zeker op hun kunstgrasveld”, weet Vanderidt. “Het zal er op aan komen om goed te recupereren, maar dat hebben we ook na Lierse gedaan. Morgen (donderdag red.) volgt er een hersteltraining en zaterdag bekijken we de situatie met het oog op zondag.”

Geen Anderlecht

Tot slot nog een uitsmijter. Was Racing er in geslaagd om te stunten tegen Lierse had het zich, afgaand op de loting, mogen opmaken voor de komst van Anderlecht. “Nooit”, zegt Vanderidt resoluut. “Lierse was onze bonus. Dat we door hen werden uitgeschakeld is eigenlijk niet meer dan logisch. Een match tegen Anderlecht was nooit een mogelijkheid. Maar Liersel is een goede training gebleken in aanloop naar Cappellen.”

RC Mechelen - Cappellen 1-0

RC Mechelen: Goossens, De Paepe, Knollenburg, Guldix, Hmouda, Weuts, Van Der Brempt (61' Heyvaert), Ventôse, Carrez, Akarom, Mrani (69' Spaenhoven).

Cappellen: Joossens, Deckers (63' El Madani), Van Kerckhoven, Verbist (71' Walen De Keyser), Van ZAntvoort, Kesteleyn, Kil, Ristovic, Lemaire (81' Diawara), Geudens, Symons.

Doelpunt: 54' Carrez (1-0).

Geel: Hmouda, De Paepe, Geudens, Ventôse.