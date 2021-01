Racing Mechelen-voorzitter François De Keersmaecker vindt opschorting competitie logisch: “Voorrang voor amateurvoetbal zou verkeerd signaal zijn”

Voetbal Derde nationale BAfgelopen weekend nam de Racing Mechelen-familie afscheid van erevoorzitter Andre Verelst die overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting. Andermaal een teken dat het virus best serieus genomen wordt en dus staat men ook in het Oscar Vankesbeeckstadion helemaal achter de beslissing van de crisiscel van de KBVB, ondersteund door Voetbal Vlaanderen, om het amateurvoetbal definitief stop te zetten dit seizoen.

“Een logische maatregel”, bevestigt Racing-voorzitter François De Keersmaecker. “Er zijn andere sectoren die in grotere moeilijkheden zitten en waar een broodwinning vanaf hangt. Dan zou het een verkeerd signaal zijn geweest om voorrang te geven aan het amateurvoetbal. Onrechtvaardig zelfs. Natuurlijk betreuren we de beslissing in die zin dat we veel liever gewoon zouden voetballen, maar de huidige omstandigheden laten het gewoon niet toe. De veiligheid gaat boven alles.”

“En dan is het nog de vraag welke rol de varianten van het virus nog zullen spelen met betrekking tot het jeugdvoetbal. We hopen dat de kinderen kunnen blijven voetballen, want dat sociale engagement is een rol die we moeten vervullen als club. Maar als ook hier blijkt dat de veiligheid in het gedrang komt, zullen we niet aarzelen om de nodige maatregelen te treffen. Afwachten.”

Overleven

“De gevolgen van de stopzetting voor Racing Mechelen? Laten we zeggen dat herstarten zonder publiek of kantine een zwaardere financiële impact gehad zou hebben. We zullen deze crisis dus wel overleven. Vooral omdat er de voorbije maanden enkele initiatieven zijn geweest zoals de verkoop van mondmaskers, bier en wijn, die geld opbrachten. Met de beslissing om alles stop te zetten is er in elk geval duidelijkheid voor dit seizoen en nu kunnen we voorzichtig uitkijken naar het volgende.”

“De voorbereiding daarop is ook volop aan de gang, want een aantal spelers verlengden al hun verbintenis. Gelukkig is er de sociale media om onze supporters op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de club. Onze band is sterk en we doen er als Racing Mechelen ook alles aan om die in moeilijke omstandigheden te onderhouden. Hopelijk kunnen we snel weer over tot de essentie van het voetbal, maar daar durf ik in alle eerlijkheid geen voorspellingen rond te doen.”

Twee jaar voorzitterschap

Bijna dag op dag twee jaar geleden werd De Keersmaecker benoemd als voorzitter van Racing Mechelen, maar veel voetbalplezier beleefde de 62-jarige ex-bondsvoorzitter nog niet aan die periode. “Het begon schitterend met de promotie naar het amateurvoetbal, maar daarna gooide corona inderdaad roet in het eten”, zegt hij. “Voor dit seizoen waren we hoopvol om een rol van betekenis te spelen, maar dat is bij deze dus uitgesteld.”

