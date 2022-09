Racing Mechelen slikt ondanks ultieme gelijkmaker nog pijnlijke nederlaag in slotseconden (2-3): “Bal zat er weer in voor we het goed en wel beseften”

Hatim Akarom leek Racing Mechelen met een schicht vanop 30 meter in minuut 93 alsnog een oververdiend punt te gaan bezorgen tegen Tongeren, maar in de daaropvolgende minuut liep de thuisploeg alsnog tegen de lamp. Cilt zette de bezoekende efficiëntie nog eens extra in de verf en zadelde de troepen van Greg Vanderidt op met een kater, 2-3 was de eindstand.

“De ontgoocheling is enorm, dat spreekt voor zich”, zegt Hatim Akarom. “Als je zelf diep in de toegevoegde tijd gelijk maakt, verwacht je niet dat je die wedstrijd alsnog zal verliezen. Wat er mis ging bij die laatste tegengoal? Eigenlijk niet zo veel. We hadden de bal, maar vanuit de kluts werd die plots naar voren getrapt. Hij viel pardoes in de voeten van hun aanvaller en die werkte het op zijn beurt goed af. Dat gevoel van euforie bij ons was dus maar van korte duur, want de bal zat er weer in nog voor we het goed en wel beseften.”

Vermijdbaar

“Deze nederlaag was te vermijden. Tongeren zakte van in het begin terug op de eigen helft en ook al speelde het goed op de counter, wij hadden meer met onze kansen moeten doen. Ondanks de vroege achterstand bleven we rustig en hadden we nog in de eerste helft op voorsprong moeten staan. Maar goed, zo’n dingen gebeuren. Het ene moment gaan die ballen tegen de touwen en soms ook niet. Maar we bleven, ondanks de onzuiverheden die af en toe in ons spel slopen, dominant en kwamen telkens verdiend langszij.”

Wereldgoal

“Mijn goal? De bal werd ontzet met het hoofd en viel in mijn voeten. Na de controle nam ik hem op de slof en verdween hij mooi in de kruising. Het was absoluut de bedoeling en een mooi moment, maar achteraf koop je er natuurlijk niets voor. Ach, deze nederlaag is heel zuur en vanavond mag het pijn doen, maar vanaf morgen (zondag red.) moeten de kopjes weer omhoog en telt alleen de volgende wedstrijd tegen Lille. Dit mag ook niet blijven hangen. De hoofden moeten snel weer leeg.”

KRC Mechelen - KSK Tongeren 2-3

RC Mechelen: Smet, De Paepe, Knollenburg (75' Kerckhofs), Hmouda, Heyvaert (75' Harrou), Weuts, Van Der Brempt (75' Guldix), Ventôse, Carrez, Akarom, Mrani.

Tongeren: Vancaetsebeek, Dupain, Larondelle, Quintiens, Vanderhoven, Weckx, Voorjans, Kuchinska, Mehanovic (89' Buekers), Spailier (78' Geenen, Jungschleger (81' Cilt).

Doelpunten: 5' Mehanovic (0-1), 51' Carrez (1-1), 63' Mehanovic (1-2), 93' Akarom (2-2), 94' Cilt (2-3).

Geel: Knollenburg, Weckx, Kuchinska, De Paepe, Guldix, Jungschleger.

Rood: 92' Mehanovic (T, 2x geel).