Racing Mechelen sleept pas laat punt uit de brand tegen tienkoppig Berchem (2-2): “We speelden het niet goed uit”

Racing Mechelen stond tegen Berchem meer dan een uur met een man meer op het veld, maar de troepen van Greg Vanderidt slaagden er in die periode niet in om afstand te nemen. Integendeel. Beirlant zette de bezoekers zelfs op een 1-2 voorsprong vanop de stip en Berchem claimde nog een tweede elfmeter nadat Van Hoof neerging in de zestien. Pas in het slot van de wedstrijd kon De Paepe een punt uit de brand slepen voor Racing op aangeven van Carrez, 2-2 was de eindstand.

“En dan hink je na de wedstrijd op twee gedachten”, zegt Gregory Carrez (27) na de wedstrijd tegen zijn ex-club. “Ergens moet je blij zijn dat je nog een punt pakt, maar eigenlijk rijdt iedereen ontgoocheld naar huis. De gelijkmaker viel veel te snel na de 1-0 en hoewel de rode kaart (Nwokoro haalde de doorgebroken Ventôse neer red.) al enkele minuten later werd getrokken, speelden we die man-meersituatie daarna niet goed uit. De staat van het veld hielp ons daar niet bij, want het liet niet echt verzorgd voetbal over de grond toe, maar dat was ook niet de enige reden.”

“Tegen tien man voetballen, is ook niet altijd makkelijker en op dat vlak moet ik ook zeggen dat Berchem de boel goed gesloten hield. Dan is er ook een deeltje krediet voor hen voor de manier waarop ze stand hielden. Dat ze ook nog verrassend op voorsprong klommen? Ik vond het een lichte penalty, maar de scheids floot bijna alles. Dan weet je dat je niet te veel risico’s moet nemen.”

“Gelukkig viel de gelijkmaker nog en met een beetje geluk hadden we de zege nog gepakt, zo schoot Spaenhoven rakelings naast en kon Ventôse een bal net niet controleren, maar verdiend was da dat niet geweest. Nu moeten we ons vooral optrekken aan de wilskracht die we nog toonden om dat punt te pakken en verder moeten we op zoek blijven naar ons beste niveau. Tegen Cappellen konden we dat een helft lang en nu is het zaak om te blijven werken en dat opnieuw langere tijd vol te houden.”

Combiregeling

Tot daar het voetbal, maar Carrez had ook nog een extrasportief statement. Racing Mechelen moest de wedstrijd met gesloten loketten afwerken en de bezoekers kregen een combiregeling opgelegd. Dat ging, niet voor het eerst, gepaard met een lagere opkomst in de tribunes. “De sfeer was zeker oke, maar er was wel gevoelig minder volk”, zegt Carrez. “Deze maatregelen maken het amateurvoetbal kapot. Ik ken ook heel wat supporters van Berchem en zij zien het logischerwijze ook niet zitten om zoveel meer te betalen en langer onderweg te zijn. Wedstrijden als deze zouden veel meer supporters naar het stadion lokken in normale omstandigheden en dat zou de sfeer alleen ten goede komen. Hopelijk stappen de bevoegde instanties snel van deze maatregelen af.”

Kort - Hatim Akarom verlengde zijn verblijf bij Racing Mechelen voor volgend seizoen. De 23-jarige rechterflankverdediger kwam afgelopen zomer over van Cappellen.