Racing Mechelen scoort weer en klopt Londerzeel met 2-1: “Het Racing van het seizoensbegin was terug”

“Eindelijk kunnen we nog eens een zege vieren”, lacht aanvoerder Kurt Weuts, die de stand in evenwicht bracht met een rake kopbal. “En ik vind het verdiend. In de eerste helft was het nog gelijkopgaand en kreeg ook Londerzeel nog een aantal goeie kansen, maar na de rust waren we heer en meester en kan ik me geen bezoekende mogelijkheid meer voor de geest halen.”

Onrustig

“We begonnen ook goed aan wedstrijd en met veel enthousiasme, maar toch kwamen we vrij vroeg op achterstand. Ongelukkig alweer, want de vrije trap ging via de lat en onze doelman binnen. Wat volgde was opnieuw veel goede wil, maar daarbij waren we soms iets te onrustig en dat leidde tot slordigheden. De gelijkmaker scoren, lukte wel, maar verder kwamen we niet meer voor de pauze.”

“Wat dat doelpunt losmaakte? (lacht) Er is veel om te doen geweest. Logisch ook. Als je vier wedstrijden niet scoort, dan is dat, hoewel je de focus er af wil houden, een thema. Bij de fans, maar ook zeker in de spelersgroep. Dan wordt er in de eerste plaats gekeken naar de aanvallers en dan kijk ik ook naar mezelf. De kansen waren er wel de voorbije weken, maar het was heel vaak een kwestie van net niet. Dan is het zaak om te blijven geloven en dat doelpunt tegen Londerzeel gaf duidelijk een boost.”

Dominant

“In de eerste periode was het effect daarvan nog vrij miniem omdat we toen een paar keer goed weg kwamen, maar na de pauze was het Racing van bij het seizoensbegin terug. We voetbalden dominant, er was druk naar voren en we creëerden nog tal van kansen om de score op te drijven. Iedereen stak een tandje bij en dan zie je dat dit Racing Mechelen toch ook over veel kwaliteit beschikt. We mogen als promovendus trots zijn dat we het een ploeg als Londerzeel, die heel ambitieus aan het seizoen begon, op deze manier kunnen kloppen.”

Derbykoorts

Rest nog de vraag wat na afloop het grootste gespreksonderwerp was in de kantine onder de supporters? De zege tegen Londerzeel of de langverwachte derby van volgend weekend tegen de beloften van KV Mechelen? (lacht) Ik denk dat iedereen heel blij is met dit resultaat, maar het spreekt voor zich dat er al wordt uitgekeken naar volgende zondag. Op dat vlak is deze zege natuurlijk heel goed geweest voor ons vertrouwen. Iedereen is gebrand op een goede prestatie tegen KV en we willen de fans graag iets teruggeven voor hun onvoorwaardelijke steun.”

RC Mechelen - SK Londerzeel 2-1

RC Mechelen: Goossens, De Paepe, Guldix (84' Van der Brempt), Hmouda, Heyvaert, Weuts, Kerckhofs, Spaenhoven, Ventôse (78' Mrani), Carrez, Akarom.

Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Caignau, Meseure, Pieyns (76' De Rock), Laureys, Yildiz (64' Manuel), De Kegel, Siebens, Van Den Bogaert.

Doelpunten: 13' Yildiz (0-1), 25' Weuts (1-1), 69' De Paepe (2-1).

Geel: Siebens, Akarom, Van Den Bogaert, Meseure, Heyvaert, Hmouda, Daeseleire.

