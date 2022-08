Racing Mechelen ontvangt Drongen zonder Dean Doncos wiens seizoen mogelijk voorbij is: “Dit is een zware klap”

“Dit is een zware klap”, zegt Doncos. “Nadat ik het vorige seizoen afsloot met allerlei kwaaltjes had ik me heel goed voorbereid om klaar te zijn bij de start van de voorbereiding. Ik voelde me fitter dan ooit en begon met heel veel goesting. De eerste anderhalve week verliep ook geweldig, maar in de partij tegen Grimbergen eind juli liep ik een contractuurtje op in de quadriceps. Dat was een eerste domper, maar vorig weekend sloot ik weer aan bij de groep.”

Ploffen

“Zondag trainde ik probleemloos mee en ik keek er al naar uit om woensdag minuten te maken tegen Hooikt, maar dinsdag ging het mis. Tijdens een oefening rond positiespel met pass-vormen ging ik druk zetten, maar bij een beweging hoorde ik plots twee ploffen in mijn knie. Het was een heel vies gevoel en ik ging onmiddellijk neer. Het besef dat er iets goed fout ging, was er meteen en dat was dan ook een emotioneel moment. Mijn ploegmaats en onze medische staf vingen me enorm goed op, maar het verdict was zwaar. De voorste kruisband is helemaal afgescheurd en dus wacht me na mijn operatie op 26 augustus een revalidatie van zes tot acht maanden.”

Sterker terugkeren

“Intussen werk ik met de kine om de knie zo soepel mogelijk te houden. Dat zou het herstel nadien ten goede moeten komen. Of ik denk nog te spelen dit seizoen? Het is moeilijk en gevaarlijk om daar doelstellingen rond te zetten. Het liefst van al trap ik nu al gewoon tegen elke bal die ik zie liggen, maar tijdens zo’n lange revalidatie kan er veel gebeuren. Ik focus me nu op mijn herstel en wil sterker terugkomen. Ik probeer zo positief mogelijk te blijven. Neerslachtig doen, helpt me ook niet verder.”

Supporter

“De groep heeft er nu in elk geval een supporter bij. Het zal met een dubbel gevoel zijn dat ik hen zal toejuichen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we een goed seizoen zullen draaien. Met de komst van Greg Vanderidt ging het niveau van de trainingen omhoog en ook in de groep voelde je nu al dat de spelers elkaar sterker maken. Veel tegenstanders zullen niet graag tegen Racing spelen komend seizoen.”

“Ik blijf er zoveel mogelijk bij betrokken aangezien ik op de club kan revalideren en ook op wedstrijddagen zal ik hier gewoon te vinden zijn. Zo ook tegen Drongen zondag. De beker is iets speciaal, maar we willen graag zo ver mogelijk doorstoten. Dat is alleen maar goed voor de voorbereiding en je kan er jezelf ook nog mee belonen door in een later stadium een mooie affiche te loten. Dat moet het doel zijn.”