Racing Mechelen loopt zure nederlaag op in Berchem na dubieuze tegengoals en lichtpanne (2-1): “Vooral zelf te weinig drive getoond”

“We toonden vooral zelf onvoldoende drive ”, stak Racing-middenvelder Gregory Carrez, die de assist voor Weuts afleverde, de hand in eigen boezem na de nederlaag bij zijn ex-club. “Of Berchem leek het meer te willen, laat het mij zo stellen. Nochtans waren we ervoor gewaarschuwd en niet in het minst door onszelf. Onze opwarming was niet scherp en dat was het sein voor iedereen om elkaar in de kleedkamer nog eens op z’n plichten te wijzen. Met succes ook, want we klommen meteen op voorsprong. Dan zou je denken dat je op rozen zit en doorstoomt, maar dat was dit keer niet het geval. We hadden de controle en gaven amper een kans weg, maar rond het uur kantelde de wedstrijd.”

Geen goal

“De 1-1 werd toegekend na een corner, maar volgens mij was dat gewoon geen goal. De scheidsrechter kende dat doelpunt toe op aangeven van haar grensrechter, maar die kon dat volgens mij nooit gezien hebben. Hij stond wel op de achterlijn, maar Spaenhoven stond nog tussen hem en de bal. Dat was een opdoffer.”

Licht uit

En dan was er nog de lichtpanne waarbij Berchem flirtte met de forfaitnederlaag. De thuisploeg had reglementair een half uur om de defecte lichtmast weer aan de praat te krijgen en slaagde daarin in minuut...29. “Een gegeven waar we ook niet te best op reageerden”, vindt Carrez. “Na de 1-1 die niet had mogen tellen, was ook deze situatie niet bevorderlijk op mentaal vlak en het duurde ook z’n tijd. Na 27 minuten gingen de lichten opnieuw aan, maar vielen ze meteen weer uit. Twee minuten later lukte het dan toch en kon de partij worden hervat. Maar daarvoor waren wij onvoldoende klaar. Al was vrijwel iedereen, ook de spelers van Berchem, het er over eens dat de strafschop die gefloten werd er eigenlijk geen was.”

Reactie

“Zonde natuurlijk als je in rekening neemt dat we amper kansen weggaven. Maar eigenlijk mag dit nooit gebeuren na zo’n veelbelovend begin. Aan ons dus om volgende week te reageren tegen Belisia. Ook al is het een topploeg in de reeks, het zal aan ons zijn om te laten zien dat ze op bezoek zijn bij Racing Mechelen. Scherper zijn dan vandaag is de boodschap.”