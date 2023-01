Racing Mechelen knokt zich naar zege zonder overschot bij rode lantaarn Jong Beerschot (1-2): “Manier waarop even ondergeschikt aan punten”

Even ging van hij van een heldenrol naar die van antiheld. Jens De Paepe bracht Racing Mechelen al vroeg op voorsprong tegen Jong Beerschot, maar halfweg de eerste periode ging hij in de fout. Het leverde de thuisploeg de gelijkmaker op vanop elf meter en een 1-1 ruststand. Na de pauze duwde Racing wel door, maar niet met die kwaliteit aan de bal van in de eerste maanden van het seizoen. Weuts scoorde wel nog en zo boekten de Mechelaars hun eerste zege van het nieuwe kalenderjaar (1-2). Een broodnodige overwinning nadat de midweekpartij tegen Belisia nog werd verloren met 0-1.

“De drie punten zijn even het voornaamste”, aldus De Paepe. “We begonnen ook niet zo goed aan de wedstrijd. We scoorden wel vrij vroeg de 0-1, maar de eerste twee kansen waren voor de thuisploeg. Eigenlijk was onze hele eerste helft onvoldoende en naar het beeld van de laatste weken. We willen wel, maar we ontwikkelen te weinig druk naar voren, voetballen te afwachtend en er is te weinig beweging. De grinta moet weer terugkeren in de ploeg. Op onze trainingen valt niets aan te merken, maar in de wedstrijd lukt het voorlopig niet. De penaltyfase? Een terechte beslissing van de scheids. Ik had niet mogen happen en kwam een tikkeltje te laat.”

“Onze tweede helft was gelukkig wel veel beter. En zo vertoonde deze wedstrijd ook gelijkenissen met die van vorige week tegen Lyra-Lierse. Toen werden we voor rust weggespeeld, maar trokken we na de pauze de wedstrijd naar ons toe. Beerschot kwam na rust nog tot een kans terwijl wij er nog een stuk of vijf versierden. Dan is het jammer dat we de wedstrijd niet vroeger beslisten, maar als je wint, maakt dat allemaal minder uit.”

“De nederlaag tegen Belisia? Dat was een moeilijke wedstrijd omdat we met zoveel afwezigen kampten. Maar omdat die eerste resultaten van 2023 tegen vielen, was het wel noodzakelijk om nu te winnen. De kloof met de degradatiezone was plots klein geworden en hopelijk geeft deze zege ons nu de nodige ademruimte en het vertrouwen om de komende weken ook ons spelpeil opnieuw op te krikken.”

Walen De Keyser debuteert

Halfweg de tweede helft debuteerde Dante Walen De Keyser in het Racing-shirt. Na Roy Mauro, voor het eerst aan de aftrap op het Kiel, is Walen De Keyser de tweede wintertransfer van de Mechelaars. De 24-jarige aanvaller ruilde reeksgenoot Cappellen per direct voor Mechelen en tekende een contract tot het einde van het seizoen. Een meerwaarde? “Absoluut”, zegt De Paepe resoluut. “Met Roy speelde ik tien jaar geleden nog samen bij Sint-Niklaas. We kennen elkaar goed, want hij was ook mijn getuige op mijn huwelijk. (lacht) En ook Walen De Keyser ken ik van bij Rupel Boom. Hij is een echte spits en geeft ons meer mogelijkheden in dat opzicht. Het zijn twee versterkingen, zonder twijfel.”

U23 Beerschot - RC Mechelen 1-2

Beerschot: Demarbaix, Kaissi, De Kuyffer, Van Steenwinkel, Muyldermans, Van Himbeeck, De Stobbeleir, Oetoehganal (73' Azzaoui), Okyere, Goossens (79' Soenen), Cloots (73' Hamad Afifeh).

RCM: Smet, De Paepe, Mauro (86' Knollenburg), Guldix (46' Mrani), Hmouda, Weuts, Kerckhofs, Spaenhoven, Ventôse (69' Walen De Keyser), Carrez, Akarom.

Doelpunten: 7' De Paepe (0-1), 27' Goossens (1-1, pen.), 64' Weuts (1-2)

Geel: De Paepe, Kaissi, Mrani.(KDMM)