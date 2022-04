Racing Mechelen is kampioen! Mechelaars verliezen van Betekom (2-3) maar ook Pelt laat punten: “Van hel naar hemel in vijf minuten”

voetbal 3NBRacing Mechelen speelde een dramatische wedstrijd tegen Betekom en leek zijn titelviering ook bij de derde poging te zullen moeten uitstellen, maar vijf minuten voor tijd kregen de Mechelaars hulp uit onverwachte hoek. Net op het moment dat Yannick Put de 2-3 aansluitingtreffer scoorde, bracht ook Wellen de stand in evenwicht op bezoek bij Pelt (1-1). De sfeer sloeg om, het Oscar Vankesbeeckstadion ontplofte en toen ook in Pelt de partij werd afgefloten, was de veldbestorming al lang een feit. Racing Mechelen is kampioen.

Een terechte kampioen ook op basis van het seizoen, maar zondagmiddag op het veld bakte Racing er werkelijk niets van. Boogaerts mocht een vrije trap al te makkelijk in doel deviëren van in de kleine rechthoek en de 1-2 van Clerckx voor rust was typerend voor de partij van Racing. Hij bleef in balbezit tussen een overmacht aan Mechelaars en schoof onder Bielen binnen. De 1-1 van Ventôse tussendoor was niet meer dan een voetnoot. De thuisploeg begon na rust met de beste intenties om het tij te keren, maar bij de eerste tegenstoot kopte De Winter de 1-3 voorbij een kansloze Bielen en ook Pelt klom op voorsprong. Een crisissfeer doemde op, ontgoochelde fans ‘wilden Racing zien’, maar de troepen van Dave De Herdt konden nooit een vuist maken. De titel leek alweer ver weg. Tot vijf minuten voor tijd. Na het laatste fluitsignaal in Pelt, ging het dak er af.

Favoriet

“Dit is ongelofelijk” aldus een zichtbaar opgeluchte trainer Dave De Herdt. “Het is jammer dat je afhankelijk moet zijn van het resultaat van een ander, maar het doet geen afbreuk aan ons seizoen. We staan al sinds speeldag tien op kop en dan moet je het uiteindelijk wel nog doen om het als gedoodverfde favoriet af te maken. Maar die tien punten voorsprong op een bepaald moment hebben ons geen deugd gedaan. Er werd te veel gepraat over wanneer we de titel zouden pakken en dat bracht te veel stress met zich mee.”

“Wat er door me heen ging na die 1-1 in Pelt? Het werd me al gezegd op de bank, maar op dat vlak vertrouw ik maar een man en dat is Marc (Ghys red.). (lacht) Ik was dus pas zeker toen hij het mij vertelde. Ach, ik denk dat velen na de wedstrijd al vergeten zijn dat we verloren. Het is binnen.”

“Zo vergankelijk is voetbal”, vult sportief manager Marc Ghys aan. “Het ene moment word je uitgefloten en het volgende staat het veld vol. (lacht) Het is jammer dat we de fans geen zege konden schenken, maar het moest niet mooi meer zijn.”

Eind goed al goed

“We gingen in vijf minuten van de hel naar de hemel”, glundert voorzitter François De Keersmaecker. “Zo’n scenario kan je niet bedenken. Het was een barslechte wedstrijd, maar je kan Racing niet afrekenen op een match. Deze titel is een bekroning van ons seizoen. Of ik twijfelde aan de goede afloop? Nooit. Bij het derde doelpunt van Betekom zat ik wel meer met volgende week in mijn hoofd, maar dan volgde de onverhoopte hulp met die goal van Wellen. Het moest gewoon lukken. Eind goed al goed.”

Racing Mechelen - Betekom 2-3

RC Mechelen: Bielen, De Paepe, Van Der Zyp, Ventôse, Guldix, Doncos, Heyvaert (55' Put), Van Der Brempt, Kerckhofs W., Kerckhofs B., Carrez.

Betekom: Nauwelaerts, Karremans, Boogaerts, Janssens (71' Henderix), Clerckx (69' Taqi), Hermans, Van Den Broeck (79' Krauze), De Winter, Vander Elst (90' Valkenborg), Poukens, Pelgrims.

Doelpunten: 25' Boogaerts (0-1), 33' Ventôse (1-1, strafschop), 44' Clerckx (1-2), 53' De Winter (1-3), 86' Put (2-3)

Geel: Ventôse, Pelgrims, Kerckhofs B., Boogaerts, Put, Nauwelaerts, Van Der Brempt.

