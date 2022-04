Racing Mechelen is kampioen! Grote ontlading bij spelers en supporters: “Mooiste moment uit carrière”

“Het was degoutant slecht en een schande”, aldus middenvelder Jens Heyvaert. “Ik voelde de stress niet echt in de kleedkamer, maar eens op het veld lukte helemaal niets. Na de 1-1 hoopte ik dat we het laken naar ons toe zouden trekken, maar dat lukte op geen enkel moment. Zonde, maar toch zijn we de verdiende kampioen. We blijven nu steken op een 1 op 9, maar die ging wel vooraf aan een 22 op 24 waarmee we een kloof van tien punten bij mekaar voetbalden.”

“Waanzinnig wel hoe de sfeer hier omsloeg. We kregen, niet onterecht, weinig fraaie dingen naar het hoofd geslingerd en vijf minuten later is iedereen aan het feest. (lacht) Het leeft hier enorm en dan pas voel je wat het is om kampioen te worden met Racing Mechelen. De emoties laaiden hoog op en ik werd er zelf ook emotioneel van op de bank. Maar ondanks de nederlaag is dit het mooiste moment uit mijn carrière.”

Adrenaline

“Het was onze slechtste match van het seizoen, maar niemand zal ze onthouden”, aldus doelpuntenmaker Dries Ventôse. “Dit is echt de max, maar om eerlijk te zijn, hoopte ik er niet meer op. Wat die 1-1 met ons deed op het veld? Het klinkt raar, maar ik kreeg er meer adrenaline door en voelde weer meer kracht in mijn benen. Het geloof was terug en dan is het fantastisch dat we het alsnog kunnen afmaken.”

Grote doel

Kapitein Kurt Weuts moest geelgeschorst toekijken, maar ging na de wedstrijd logischerwijze helemaal op in het feestgedruis. “Ik heb er even voor gevreesd”, aldus de clubtopschutter met 18 goals. “Of het moest een spectaculaire remonte worden of we moesten hulp krijgen van Wellen. Gelukkig werd het nog dat tweede, want het eerste zat er nooit in. Maar nu is de langverwachte titel binnen en kunnen we er eindelijk ook van genieten. Het grote doel is bereikt. Eindelijk, want het was verschrikkelijk om te moeten toekijken van in de tribune. (lacht) Geef me dan maar de stress op het veld.”

