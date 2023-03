Racing Mechelen haalt met Mayanga nog een spits, Kurt Weuts (35) neemt na vier jaar afscheid: “Jammer, want ik kon hier nog een rol spelen”

“Bij zijn vorige contractverlenging gaf Kurt ook zelf aan dat het waarschijnlijk de laatste zou zijn”, legt sportief verantwoordelijke Marc Ghys uit. “Hij beloofde ons toen dat hij ons naar tweede nationale zou brengen en hij hield woord. Hij heeft zelfs nog een jaar in deze reeks kunnen voetballen. Nu scheiden onze wegen en dat maakt deel uit van het voetbal. Maar Kurt was en is nog steeds een belangrijke figuur in de kleedkamer en hielp Racing ook op het veld aan heel wat successen. Hij zal een waardig afscheid krijgen.”

Jammer

Een afscheid dat er niet was gekomen als het van de 35-jarige aanvaller zelf afhing, zo bleek. “Dit is een beslissing van het bestuur, dat mag duidelijk gezegd worden”, aldus Weuts. “Een echte uitleg kreeg ik er niet voor, maar veel hoeft daar ook niet over te worden gezegd. Ik zit al lang genoeg in het voetbal om te beseffen hoe het gaat. Als blijkt dat je niet meer in de plannen past, moet je je daar als speler bij neerleggen. Misschien speelde mijn leeftijd niet in mijn voordeel, maar dat was voor mezelf geen struikelblok. Ik vind het jammer, want ik had hier nog een rol kunnen spelen.”

Hart verloren

“En ik ben hier vooral ook heel graag. Bij Racing heb ik toch een beetje mijn hart verloren. Ik vierde twee promoties, werd topschutter en kon scoren in beide Mechelse derby’s die we dan ook nog eens wonnen. Ik kan terugblikken op een hele mooie periode hier en zal er alles aan doen om die in schoonheid af te sluiten. Want laat het duidelijk zijn: ik neem niemand iets kwalijk. Voor mij hoefde het verhaal niet te eindigen, maar ik bouwde hier een bepaalde band op die maakt dat ik hier nog vaak zal terugkeren.”

Toekomst

Vond Weuts intussen al een nieuwe club of hangt hij zijn schoenen aan de haak? “Er waren gesprekken en intussen is er ook een akkoord, maar daar zeg ik nog niets over”, aldus de kapitein. “De club in kwestie wil daar eerst zelf over communiceren en ik wil zelf ook mijn keuze meedelen aan de andere geïnteresseerden. Of we wel een rol als ervaren man bij Jong KV mogen uitsluiten? (schatert) Absoluut. Als ik iets kan bevestigen, dan is het dat wel. Dat is, na wat ik hier opbouwde, uitgesloten.”

En zo gaat Weuts, terug uit schorsing, in het duel bij Belisia zijn laatste acht wedstrijden in als speler van Racing Mechelen. “Daar willen we toch nog iets van maken”, zegt hij. “De laatste maand was de goede mentaliteit al terug en daar koppelden we recent ook een zes op zes aan. Die punten maken een wereld van verschil en vooral de derbyzege tegen KV, met tien man nota bene, bleek een kantelpunt. Nu willen we ons zo snel mogelijk helemaal in veiligheid voetballen. Maar of het nu tegen Belisia of City Pirates is, we hebben heel veel in eigen handen. Alleen als je zelf 120 procent bent, maak je kans in deze reeks.”

Wat met Doncos?

Behalve Weuts is er met Dean Doncos nog een aanvaller einde contract in juni. De 24-jarige Doncos scheurde begin augustus de voorste kruisband van de knie af en komt, hoewel hij volgende week het loopwerk buiten hervat, niet meer in actie dit seizoen. “Nu risico’s nemen met Dean zou te gek zijn”, vult Marc Ghys aan. “We willen in geen geval zijn kansen voor volgend seizoen hypothekeren. Of hij dan nog bij ons speelt? Het was even afwachten hoe hij zou herstellen na die zware blessure, maar zijn revalidatie verloopt volgens plan. Dean zit helemaal op schema en we zaten rond de tafel, maar een akkoord is er vooralsnog niet. Dante Walen De Keyser? Aangezien hij pas deze winter bij de club aankwam, bekijken we zijn situatie nog in een latere fase.”

“Veel spectaculairs hoeft er overigens niet meer verwacht te worden qua transferactiviteit. Misschien is er nog wat uitgaand verkeer als er jongens aangeven dat ze toch liever vertrekken. Inkomend kijken we vooral nog naar U21-spelers om onze kern te versterken en vooral dat laatste willen we benadrukken. Racing heeft bepaalde ambities en als we dan zo'n jongens halen, moeten ze ook het potentieel hebben om mee te groeien.”

