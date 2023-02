Racing Mechelen en Turnhout verdelen de buit na aangenaam kijkstuk (0-0): “Prestatie om op te bouwen”

Racing Mechelen is er niet in geslaagd om te winnen van Turnhout, maar dat geldt net zo goed in de omgekeerde richting. De twee ploegen hielden elkaar in evenwicht en kregen ook allebei voldoende kansen. Scoren lukte echter niet en zo blijven de troepen van Greg Vanderidt achter met een 4 op 18. Geen cijfers om over naar huis te schrijven, maar Racing stónd er wel weer negentig minuten lang en misschien is dat wel de broodnodige geruststelling in aanloop naar de Mechelse derby van volgend weekend.

“Vorige week was onze tweede helft al goed en die lijn trokken we nu de hele wedstrijd door”, zegt gelegenheidskapitein Wout Kerckhofs die de aanvoerdersband droeg nadat Weuts naar de bank werd verwezen. “In de openingsfase hadden we het een tiental minuten moeilijk onder de hoge druk van Turnhout en was het even zoeken, maar daarna herstelden we het evenwicht en knokten we onszelf weer helemaal in de wedstrijd.”

Logische draw

“Dat wij de beste kansen hadden? De mogelijkheid van Dries (Ventôse red.), waarbij hij een op een kwam met de keeper, was een héle grote, maar uiteindelijk was de thuisploeg ook gevaarlijk. De goal kon langs beide kanten vallen en dan is het gelijkspel logisch en niet eens een slecht resultaat. Vooral omdat we zelf naar onze beste vorm zoeken en Turnhout een ploeg is die zichzelf enkele weken terugvond. Ze pakten negen op negen en scoorden vlot. Dan begin je zelf toch ook met wat vraagtekens aan zo’n match.”

Mentaliteit

“Maar achteraf gezien hoeven we niet te lang stil te staan bij het feit dat we deze match niet wonnen. Het is natuurlijk jammer dat we dat goaltje niet maken, want net als vorige week hadden we ook zomaar de drie punten kunnen pakken. Maar nu moeten we ons gewoon optrekken aan deze prestatie. Die moet ons het nodige vertrouwen geven met het oog op de derby van volgende week. De mentaliteit was goed en de wíl om te winnen aanwezig. Dat moeten we vasthouden en hopelijk hebben we de goals voor de derby opgespaard.”

Derde transfer

Eind vorige week maakte Racing met Quinten Van Steenwinkel een derde inkomende transfer bekend voor volgend seizoen. De 19-jarige polyvalente defensieve middenvelder komt over van Jong Beerschot. Akarom raakte niet speelklaar voor de wedstrijd in Turnhout.