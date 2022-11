Racing Mechelen doet zichzelf alweer tekort en moet genoegen nemen met late draw bij Lebbeke (1-1): “Dit mag niet in de hoofden kruipen”

“Ik voel me wel verantwoordelijk voor dit puntenverlies”, zegt hij na de wedstrijd. “Ik mocht twee keer alleen op de keeper af en dan moet de afwerking scherper. De eerste kans schoof ik net naast en bij de tweede mogelijkheid ging ik de keeper voorbij, maar was de hoek misschien iets te schuin geworden en trapte ik nog over. Die fases spelen nu dus nog door mijn hoofd, maar morgen draai ik de knop wel weer om. Het komt er op aan om snel de rug te rechten en volgende week extra scherp aan de aftrap te verschijnen tegen Jong Beerschot. Dan moet het er meteen op zijn. Dit mag niet in de hoofden kruipen.”

Ongevaarlijk Lebbeke

“Maar het is een feit dat dit resultaat alweer te weinig is. We speelden niet tegen de beste ploeg van de reeks en doen onszelf andermaal tekort door de kansen niet af te werken. In de eerste helft hadden we al minstens een keer moeten scoren en dan moet je de match dood doen na de pauze. Nu bleef die goal uit en valt de bal binnen aan de overkant. Ik denk niet dat Lebbeke een keer op de goal trapte, dus dat maakt het extra zuur.”

Belachelijk

“Achteraf moeten we dan blij zijn dat we nog een punt pakken, maar ik denk dat niemand blij is met dit gelijkspel. Net als vorige week tegen Turnhout is dit opnieuw zuur puntenverlies en dan wordt het stilaan belachelijk om te zeggen dat we geen loon naar werken kregen of dat er meer in zat. We voetballen dan wel dominant, maar als puntje bij paaltje komt, moet je moet je kansen afmaken. Als je dat niet doet, breng je jezelf in de problemen. Aan ons dus om er zelf voor te zorgen dat we het tij keren.”