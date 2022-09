Racing Genk te sterk voor moedig strijdend Eendracht Aalst Ladies

Eendracht heeft met Hazel Engelen een uitstekende doelvrouw tussen de palen staan die moeilijk te kloppen is. Sterre Gielen heeft dat zaterdag ervaren, want ze geraakte in de beginfase niet voorbij de Aalsterse goalie. Dezelfde Gielen werd even later door Annelies Van Loock in extremis van het openingsdoelpunt gehouden. Op het kwartier stak de thuisploeg een eerste keer de neus aan het venster en het was meteen strafschop. Romu Camps beging een overtreding op Loes Van Mullem en Marie Van Caesbroeck zette de elfmeter om. Nadat de jonge Chanel Vandenhouwe haar interceptie miste, dook Luna Vanzeir alleen voor doel op, maar ze besloot op de paal. Na een overtreding van Stephanie Seunens op Vanzeir wees scheidsrechter Viki De Cremer een tweede keer naar de stip en Joy Kersten trapte de bordjes uit penalty in evenwicht. Het slot van de eerste periode was spectaculair. De bezoekende doelvrouw Aukje Van Seijst redde een kopbal van Van Caesbroeck en bij de daaropvolgende counter trapte Janne Geers op aangeven van Gielen een open kans op Engelen. Na een mooie aanval, opgezet door Van Mullem en De Frère, trapte Sheila Broos op de dwarsligger. De Genkse defensie kreeg de bal niet weg en Van Mullem knalde op de paal. Genk had de eerste helft gedomineerd, maar voor hetzelfde geld stond Aalst met twee doelpogingen op het doelhout op voorsprong.