Rachid Alioui scoort op fenomenale wijze zijn eerste goal voor KV Kortrijk: “Ik heb al mooiere doelpunten gemaakt”

Voetbal 1ARachid Alioui leek tegen Charleroi de matchwinnaar te worden, maar Gholizadeh schoot in de 95ste minuut de gelijkmaker tegen de touwen. KV Kortrijk gaf zo net als vorige week - in de derby tegen Zulte Waregem - een voorsprong uit handen.

Trainer Elsner koos voor de thuiswedstrijd tegen Charleroi om niet in een 4-4-2, maar in een 4-4-3 te spelen. Aleksandar Radovanovic keerde terug in de ploeg en daardoor stond Kevin Vandendriessche opnieuw centraal op het middenveld. Rachid Alioui speelde vorige week tegen Essevee een bleke partij en moest tegen Charleroi tevreden zijn met een plaatsje op de bank. In minuut 70 verving hij een onzichtbare Gueye, amper 3 minuten later krulde hij een vrije trap heerlijk over het muurtje, voorbij Koffi. Nadien raakte Alioui ook nog eens de kruising.

“Ik ben tevreden met mijn doelpunt, maar het is jammer dat het geen drie punten oplevert”, weet de Marokkaanse spits. “We gaven nu twee matchen op rij een overwinning in de slotfase weg. Ik heb geen idee waarom we de drie punten niet over de streep kunnen trekken. Misschien is de concentratie op het einde van de wedstrijd wat weg, maar dat mag niet gebeuren.”

Schitterend doelpunt

Voor de aanvaller van KVK is het zijn eerste doelpunt van het seizoen en zijn eerste goal ooit voor de Veekaa. “In Frankrijk heb ik al mooiere doelpunten gemaakt, maar het is inderdaad een heerlijk gevoel om de netten te doen trillen.”

Tegen Zulte Waregem had Alioui het lastig om zich door te zetten, maar tegen de Zebra’s had hij een enorme impact. “Ik hoop iedere week steeds beter te worden en zo het team aan punten te helpen. Ik wil zoveel mogelijk doelpunten maken, maar een cijfer opplakken doe ik niet.”

Geen basisplaats

Tegen Charleroi begon Alioui op de bank. “Tuurlijk was ik teleurgesteld, maar dat is logisch. Iedereen wil aan de wedstrijd beginnen, maar ik respecteer de keuze van de coach. Het hoort bij het voetbal. Toen ik inviel, wilde ik me tonen aan de trainer en dat is aardig gelukt denk ik”, lacht hij.

Alioui speelde voor de tweede keer in het Guldensporenstadion. “Ik hou van de supporters hier. De sfeer is geweldig en ik kijk er naar uit om hier nog veel wedstrijden te spelen.”

