Rabbi Mwenda (Rupel Boom) blijft positief ondanks bekeruitschakeling bij Francs Borains na arbitrale blunders (3-1): “Het beste moet nog komen”

Rupel Boom gaat niet in de bekertrommel met eersteklassers na een 3-1-nederlaag bij tweedenationaler Francs Borains. Opnieuw een ontgoocheling voor de troepen van Stéphane Demets, die ook al twee keer verloren in competitieverband. En toch zeggen de cijfers niet alles, want zondagnamiddag was Rupel Boom wel het grootste deel van de wedstrijd dominant en voetbalde het ook kansen bij mekaar. Maar Francs Borains was efficiënter en ook de arbitrage deed z'n duit in het zakje.

“Het voelde aan als een overbodige nederlaag”, zegt middenvelder Rabbi Mwenda. “We hadden het meeste balbezit en zetten de tegenstander onder hoge druk waardoor ze voor de lange bal moesten kiezen. We kregen ook al vroeg de kans om op voorsprong te klimmen, alleen was dat buiten de scheidsrechter gerekend. Toen Levi (Lukebakio, red.) duidelijk tegen de grond werd gewerkt, leek hij voor de fout te gaan fluiten, maar plots bedacht hij zich. Een hele vreemde fase.”

Buitenspelgoal

“Het was een van de vele tekenen aan de wand dat zijn beslissingen niet bepaald in ons voordeel waren. Hij zat overal kort op en floot elke kleine fout tegen ons. Maar goed, dat heb je niet altijd in de hand en tijdens de rust verzekerde de coach ons in de kleedkamer dat de wedstrijd voor ons zou zijn als we de lijn van de eerste helft doortrokken. Dat lukte aardig tot aan de eerste drankpauze, maar niet veel daarna stond het 2-0. Ikzelf was toen net gewisseld en naar de kleedkamer, maar iedereen vertelde me dat het duidelijk buitenspel was. Dat is dan kl..e. Meteen erna viel de 3-0 en dan was het natuurlijk helemaal over.”

Tienen

“Deze bekeruitschakeling is een ontgoocheling, want we hoopten om na die competitienederlagen toch wat extra vertrouwen op te doen, maar het heeft niet mogen zijn. In een hoekje zitten treuren heeft echter weinig zin, want de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Tienen staat al voor de deur. Er zijn nog 36 wedstrijden te spelen, dus de weg is nog lang. Deze willen we toch absoluut winnen. Niemand wil al vroeg afgezonderd geraken in de rangschikking.”

Strijdvaardig

“De sfeer in de groep? Die is natuurlijk niet zoals het zou zijn als je altijd wint, maar iedereen is strijdvaardig en beseft dat het beter kan. Onze prestatie was alweer stukken beter dan in Charleroi vorige woensdag en dat moeten we onthouden. We wéten dat we beter kunnen, maar het vraagt allemaal nog wat tijd. Ook bij mezelf. Ik voel het vertrouwen van de coach (Mwenda stond zondag voor de derde keer op rij in de basis, red.), maar het loopt allemaal nog wat stroef. Laten we het erop houden dat het beste nog moet komen en dan hoop ik zelf ook meer uit te pakken met doelpunten en assists.”

Met verdediger Jeffrey Neral en spits Ivan Lendric stelde Rupel Boom eind vorige week nog twee nieuwkomers voor, maar zij waren nog niet speelgerechtigd afgelopen zondag.

Francs Borains: Saussez, Boulenger, Itrak, Chevalier, Chaabi (75' De Oliveira), Mohamed (75' Lawrensens), Donnez (46' Grisez), Mpati Bibuangu, Deschryver, Durieux (89' Caufriez), Pinto.

Rupel Boom: Vits, Vervoort, Abaz (12' Mmaee), Bourdouxhe, Lukebakio (76' Verkerken), Van Den Broek, Traoré, Gadji, Mwenda (69' Thuys), Aydouni, Thiel.

Doelpunten: 25' en 70' Chaabi (1-0 en 2-0), 74' Itrak (3-0), 84' Traoré (3-1).

Geel: Donnez, Mpati, Itrak, Lukebakio.

