Quintijn Steelant (Wetteren) legt de eigen lat hoger voor komst van Olsa Brakel: “Ik ben nog niet beslissend geweest voor mijn ploeg”

In de rechterkolom van tweede amateur A staat zondag een belangrijk Oost-Vlaams op het programma. Bij winst komt RFC Wetteren naast Olsa Brakel in de stand.

Na de 3-2-nederlaag tegen RC Harelbeke gaf Wetterencoach Francky Cieters zijn team vorige week nog een pluim voor de manier van spelen, ondanks de derde nederlaag op rij. “We spelen zeker geen slecht voetbal”, treedt doelman Quintijn Steelant de trainer bij.

“Maar we mogen wel wat volwassener optreden, zeker in wedstrijden zoals afgelopen weekend. We hadden tegenslag met een penalty in de laatste minuut. Als je in minuut 89 nog een punt vast hebt, mag dat eigenlijk gewoon niet gebeuren. We zitten stilaan in een positie waarin we zulke fouten niet meer mogen maken.”

“Goed voetbal is leuk, maar je kan ook na 34 matchen met goed voetbal degraderen. Dat scenario moeten we vermijden. Ik heb er jammer genoeg ervaring mee om een volledig seizoen tegen degradatie te voetballen. Die druk voel ik nog niet in de groep. Door onze prestaties geloven we nog altijd in onszelf.”

Zespuntenmatch

Zondag kijken Steelant en co Olsa Brakel in de ogen. De Brakelaars speelden vorig seizoen nog eindronde, maar konden dit seizoen sinds de openingsspeeldag niet meer winnen. Als Wetteren de drie punten thuis houdt komt het op gelijke hoogte met Olsa. “Onze sportief manager Andy Bontinck noemt dit een zespuntenmatch”, aldus Steelant.

“Daar moet ik hem in volgen. Als we met 3 op 21 achterblijven wordt het een moeilijk verhaal. Voor Olsa Brakel geldt hetzelfde. Ze zagen een aantal sterkhouders vertrekken, maar hebben nog steeds een ploeg die hogere ambities heeft dan waar ze nu staan. Vorig seizoen kreeg ik er met Dikkelvenne nog een 5-0-pandoering van. Je hoeft me dus niet te vertellen dat ze een goed elftal hebben.”

Nog niet beslissend

Voor de keeper die afgelopen zomer overkwam van Dikkelvenne bracht de transfer sportief nog niet veel succes. “Momenteel zijn we de meest gepasseerde ploeg van de reeks. Voor een doelman is dat sowieso niet leuk. Behalve thuis tegen Zulte-Waregem, toen ik heel vroeg rood pakte, heb ik nog geen fouten gemaakt. Anderzijds heb ik ook nog niet het gevoel dat ik al beslissend ben geweest voor mijn ploeg.”

“Op dat vlak blijf ik zeker nog op mijn honger zitten, maar amuseer me wel bij Wetteren. Na vier jaar Dikkelvenne was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik hield een goed gevoel over aan mijn gesprekken met Andy en keepertrainer Matthias Goossens, van wie ik op training nog veel kan bijleren. Ik heb me mijn transfer zeker nog niet beklaagd.”

Tweede nationale A: RFC Wetteren - Olsa Brakel: zondag 15u