Quinten Smout loodst Antwerp Giants 2 voorbij Insurea Kontich(81-77): “Giants net iets gretiger”

De waarnemers waren het erover eens: er zat meer in voor Kontich. In een close game gaat het om details. Zo waren er verschillende in money time. Een driepuntpoging dat al dan niet binnenvalt. Of de twee fifty-fiftyballen die in het voordeel vallen van Antwerp Giants. Twee keer stond Caspar Augustijnen op de juiste plaats om de bal op te rapen. De 3x3-speler van Team Antwerp zorgde ook nog eens voor het nekschot bij 74-72. Zijn bom ging binnen. Kassa kassa (77-72). Het was balen in de verliezende kleedkamer. De vijfde fout van Lander Kuijt kon het team van Stefan Sappenberghs niet meer opvangen. “Ik vond Giants net ietsje gretiger”, zei een eerlijke Lander Kuijt over de tweede Kontichse nederlaag. “Op het einde hadden we nog kansen, maar die vielen niet in ons voordeel”. Anthony Chada mocht op een totaalprestatie terugblikken: 23 punten, 6 rebounds en twee assists. Ooit in de hoofdmacht van Antwerp Giants en nu voor de wolven uit Kontich. Chada was niet de enige met een Giants-verleden. Zo ook Stefan Sappenberghs. “Ik heb er weer zin in. We worden van week tot week beter”, aldus de Kontich-coach, die het volgende week mag opnemen tegen Oxaco.