Quinten Hermans trekt met ritwinst in Ronde van België naar Tour: “Met dank aan mijn geweldige ploeg”

Wielrennen profsEen veldrijder op de afspraak op de warmste dag van het jaar: je moet het Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) meegeven, hij heeft tijdens de Baloise Belgium Tour getoond veel meer dan een crosser te zijn. Vier jaar na zijn vorige overwinning op de weg, tikte de Looienaar stevig aan met winst in de koninginnenrit in Durbuy. Op zondag deed hij niet meer mee voor de eindwinst. “We hebben alles op de sprint van Gerben Thijsssen gezet, bovendien moest voor mij het al heel goed lopen in de gouden kilometer”, vertelt Quinten Hermans.

Mochten er nog twijfelaars zijn die in Quinten Hermans geen wegrenner zien, dan heeft de Limburger die de afgelopen dagen van antwoord gediend. De manier waarop hij in de zaterdagrit liet controleren en zelf controleerde, was fenomenaal. Net als de manier waarop hij het in de finale afmaakte. Applaus vanop alle banken voor de crosser die steeds meer wegrenner wordt. De overwinning in Durbuy kwam er trouwens niet toevallig. Hermans pakte naast een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik nog een aantal keer de top vijf, maar winnen zat er nog niet in.

Geslaagd plannetje

“Daarom doet de zege ook zoveel deugd”, vertelt Hermans. “Mijn vorige overwinning dateert intussen al van vier jaar geleden. Ik was er dit seizoen al een paar keer kortbij, maar winnen zat er nog niet in. Ik lieg niet als ik zeg dat de winst in Durbuy voor mezelf en voor de ploeg een enorme beloning is. Mijn ploegmaats hebben prima werk geleverd en ik heb in de tropische weersomstandigheden optimaal gebruik gemaakt van de perfect geplaatste stafleden langs het parcours.” De overwinning van Hermans kaderde in een groter plan van Intermarché-Wanty-Gobert, al moest het team in de finale nog overschakelen naar plan B.

Niet meegedaan voor eindwinst

“Het was de bedoeling om een goed geplaatste renner mee te sturen in een vlucht en op die manier druk te zetten. De andere teams lieten ons niet begaan en daarom zijn we halfkoers zelf gaan rijden.” Hermans kreeg in de kopgroep veel steun van Lorenzo Rota, zeker ook toen de Limburger te horen kreeg dat hij nog kon meedoen voor de leidersplaats. “ Ik had een kans, ook al was die niet groot. Ik kon uiteindelijk nog makkelijk punten sprokkelen”, aldus Hermans die op zondag niet meer aandrong voor de eindwinst. “De ploeg wilde alles op de sprint van Gerben Thijssen zetten. Een duidelijke keuze van de ploeg en ik voel me niet te goed om dan mee te werken.”