Quinten Hermans schrijft mee aan het meesterstuk van Mathieu van der Poel: “Vertrouwen van de kopman doet deugd”

Wielrennen profsEen kabinetsstukje, dat was de perfecte samenvatting van de overwinning van Mathieu van der Poel in Milaan-San Remo. Met dank aan onder meer Quinten Hermans die samen met zijn Limburgse ploegmaat Jasper Philipsen voor een perfecte ondersteuning zorgden. Terwijl Philipsen wisselkopman was bij Alpecin-Deceuninck, was het de taak van Hermans om VPD af te zetten aan de voet van de Poggio. “Dat is perfect gelukt, Mathieu heeft het daarna afgemaakt”, reageert van der Poel.

De vreugde na afloop was groot. Niet alleen bij Mathieu van der Poel die meteen op zoek ging naar zijn ploegmaats, maar ook bij de ploegmaats zelf. Jasper Philipsen was één van de eerste om zijn kopman te feliciteren. van der Poel loodste Philipsen in de Tirenno-Adriatico naar dubbele ritwinst, zaterdag was het aan de Vlam van Ham om waar nodig te steunen. Ook Quinten Hermans had een grote glimlach op zijn gezicht. De Looienaar werd er zowaar emotioneel van.

Intense periode

“Dit is een overwinning van het team”, vertelt Hermans die de voorbije weken met de rest van de ploeg aan een plannetje werkte. “Het was een heel intense periode. Ik ben de afgelopen weken één nacht thuis geweest. Voor de rest stond er de voorbereiding op deze wedstrijd op het programma. We hebben met z’n allen heel lang naar dit doel toegeleefd. Geweldig toch als je dit winnend kan afsluiten. Alle eer is voor Mathieu, maar dit is toch ook een zege van de hele ploeg.”

Heel speciaal

Hermans kreeg een belangrijke rol in het plannetje van Alpecin-Deceuninck. Hij moest MVDP aan de voet van de Poggio afzetten. En hem over de andere capi loodsen. “Het was belangrijk om zowel de Cipressa als de Poggio goed op te draaien. Dat is gelukt”, aldus Hermans die genoot van het vertrouwen van zijn kopman. “Het voelt goed als hij vertrouwen heeft in je prestatie en in je wiel volgt. We hadden de juiste ploeg om Mathieu te ondersteunen. En als dat dan ook nog lukt in een klassieker, dan wordt het echt heel speciaal.”

Quinten Hermans rijdt volgende week in eigen land de E3 Saxo Classic waarna hij naar Spanje reist voor de Ronde van het Baskenland. Allemaal in voorbereiding van de heuvelklassiekers waar hij de rol van kopman krijgt. Hermans begint de Brabantse Pijl en daarna rijdt hij de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.