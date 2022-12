Quinten Hermans rijdt nog twee crossen voor Tormans en wisselt dan van ploeg: “Eindelijk, maar zal mijn best nog doen”

Veldrijden profsQuinten Hermans (Tormans CX) wisselt op 1 januari van crossplunje. De Looienaar stapt na drie seizoenen bij Wanty-Gobert-Tormans over naar Alpecin-Deceuninck. Maar niet voor hij in de twee resterende crossen, Diegem en Loenhout, zijn huidige werkgever nog probeert te plezieren. In Zolder deed hij als zevende slechts even mee voor de prijzen. “Ik maakte te veel fouten waardoor de kloof te groot werd”, zegt Hermans.

Quinten Hermans reed dit seizoen, met uitzondering van het EK in Namen, al iedere keer in de top tien. De zevende plaats in de wereldbeker in Maasmechelen was zijn voorlopig minst goede resultaat, in Zolder bolde hij ook als nummer zeven over de meet. Nochtans streed hij in het begin van de wedstrijd mee voor de ereplaatsen. Een schuiver dwong hem om voet aan de grond te zetten. “Ik maakte vandaag wel meer dan één schuiver”, kon Hermans er mee lachen.

Op zijn plaats

Terwijl Van Aert en van der Poel vooraan het mooie weert maakten, probeerde Hermans nog mee te doen voor de top vijf. Even leek dat te lukken, maar hij bekocht zijn poging om naar het wiel van Lars van de Haar te springen meteen. “Ik ging serieus over mijn toeren. Uiteindelijk kwam iedereen op zijn plaats terecht. Ja, zevende is een goede weergave van wat ik vandaag waard was.” Dat het heel snel ging in Zolder, was voor Hermans geen probleem. In tegendeel, hij wil graag meer van dit werk.

Herstelcrossen

“Ik pleit al lang voor meer van dit soort crossen. Ik noem het herstelcrossen waar je even op adem kan komen om daarna tactisch te gaan rijden. Wat mij betreft mogen er een pak meer op de kalender komen (lacht).” Hermans zal nog wat geduld moeten hebben, want de laatste twee crossen van dit jaar, Diegem en Loenhout, zijn veel technischer. Als laatstejaars belofte pakte Hermans, maar dat is al zes jaar geleden, trouwens de winst in Diegem.

De laatste twee wedstrijden van 2022 zijn ook de laatste crossen die Hermans rijdt in het shirt van Tormans CX. Op 1 januari stapt hij over naar Alpecin-Deceuninck. “Het zal wel geen geheim zijn dat ik heel erg uitkijk naar die overstap. Het wordt tijd het eindelijk zover is. Ik hoop dat de nieuwe omgeving voor mooie resultaten kan zorgen. Maar goed, dat is voor volgend jaar, eerst nog twee keer vlammen voor mijn huidige ploeg.”