Quinten Hermans pakte tiende plaats in Boom: “Nog veel werk, podium is voor na Nieuwjaar”

Hermans is nog altijd aan het opbouwen. Op het moment dat de meeste collega’s volop aan het voorbereiden waren op het crossseizoen, kwam hij ten val in de Dauphiné en zorgde een infectie voor extra leed. Het was al een half wonder dat hij half oktober aan de start van de Terrilcross in Beringen stond. “Ik draag nog altijd de gevolgen van de gestoorde voorbereiding. Ik verloor vijf weken en die been je niet in een een-twee-drie bij. Er ligt nog veel werk op de plank, maar intussen zijn er ook wedstrijden. Vorig weekend had ik een goed gevoel na de vijfde plaats in Kortrijk en de zevende plaats in de eerste wereldbeker. Daarna volgde er een stevige trainingsweek. Ik wist dat het in Boom minder zou zijn.”