Quinten Hermans pakt tweede plaats in Essen: “Podium doet deugd”

Veldrijden profsQuinten Hermans (Tormans CX) heeft zijn eerste podium van het seizoen te pakken. De Looienaar werd tweede in Essen. Vorig jaar won Hermans nog in de Noorderkempen, maar na zijn val in de Dauphiné is hij nog steeds aan het opbouwen. “Met Van der Poel, Pidcock en Sweeck stonden er toch drie toppers aan de start. Ik ben heel blij dat ik de strijd heb kunnen aangaan. De tweede plaats is een bevestiging van de groei”, vertelt Hermans.

Hermans (25) reed een heel goede wedstrijd in Essen. Hij nam al in de eerste ronde het commando over van de snel gestarte Tom Pidcock en samen met Laurens Sweeck leek de Limburger een kloof te kunnen slaan op de rest van het peloton. Dat was echter zonder Van der Poel gerekend, die de achterstand nooit erg groot liet worden en halfkoers vooraan aanpikte. “Het was leuk om vooraan te rijden, maar ik was realistisch genoeg om te beseffen dat ik waarschijnlijk niet zou kunnen meedoen voor de winst”, reageert Hermans.

Toen Van der Poel vooraan kwam aansluiten en versnelde, moest Hermans even naar adem happen. “Ik probeerde nog wel aan te pikken, maar ik voelde meteen dat ik al heel diep moest gaan. Ik heb mijn eigen tempo gereden en toen ik zag dat andere renners fouten begonnen te maken, groeide mijn zelfvertrouwen”, aldus Hermans, die vrij makkelijk naar de tweede plaats reed. “Ik ben heel tevreden met de tweede plaats. Het zat er al even aan te komen, vandaag bevestig ik. Trouwens, met Van der Poel, Pidcock en Sweeck aan de start mag ik blij zijn met dit resultaat. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken.”

Quote De gevolgen van mijn valpartij in augustus sleepten langer aan dan ik gehoopt had, maar nu geraak ik echt onder stoom Quinten Hermans

Voor Hermans is de podiumplaats in Essen dus de bevestiging van de stijgende vormcurve. “Door die spierscheur in de Dauphiné stond ik vijf weken aan de kant. Bij mijn eerste cross had ik nog maar vier weken training in de benen. Dat woog de eerste weken van het seizoen toch wel door. De laatste drie weken heb ik opnieuw de goede vorm te pakken. De gevolgen van mijn valpartij in augustus sleepten langer aan dan ik gehoopt had, maar nu geraak ik echt onder stoom.”

Opgave voor Kielich

Nog bij de mannen was er een 35ste plaats voor Arne Baers (Callant Pauwels Sauzen). Timo Kielich (Credishop-Fristads) kwam halfkoers ten val en moest opgeven. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen Bingoal) pakte na haar opgave in Namen de negende plaats. De Lommelse was daarmee beste Belgische. Ook Julie Brouwers (Vondelmolen De Ceuster) was van de partij in Essen. Ze werd 29ste, een resultaat waarmee de eerstejaars belofte heel tevreden was.

