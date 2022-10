Quinten Hermans opent crossseizoen met winst: “Leuk om zo te beginnen”

Hermans finishte met driekwart minuut voorsprong op de Spanjaard Felipe Orts, Lauren Sweeck pakte twintig seconden later de derde plaats. Weinig weerstand dus voor de Limburger. Of had die een superdag? “Ik voelde me heel goed vandaag. Bovendien lag het parcours me goed. Het was niet te technisch, ik kon mijn vermogen vanop de weg aanspreken”, aldus Hermans die al snel alleen voorop zat. “Terwijl dat niet echt de bedoeling was. Ik had gehoopt dat Orts kon aansluiten, maar blijkbaar had die zich vergaloppeerd.”