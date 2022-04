Quinten Hermans na tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik: “Hier heb ik voor gewerkt”

Futsal Diogo (Hal­le-Gooi­k) wint tegen Charleroi negende beker van België: “Trofee voor de hele ploeg”

Halle-Gooik heeft in Houthalen voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de beker van België gewonnen. Op de 3-6-overwinning valt weinig aan te merken. Toch was iedereen na afloop het er roerend over eens dat Charleroi de show mee heeft verzorgd. Aan Halse kant was er alvast geen gebrek aan uitblinkers.

16:59