Quinten Hermans deelt in Belgische regenboogvreugde: “Mijn job kunnen doen”

Wielrennen profsQuinten Hermans (34ste) deelde mee in de regenboogvreugde van de Belgen na de wereldtitel voor Remco Evenepoel. De Looienaar schoof samen met de wereldkampioen en Stan Dewulf mee in een grote groep. Die bleek achteraf bepalend te zijn voor het verdere koersverloop. “Dit was een prachtig WK met een mooie kampioen, maar vooral een perfect ploegenspel. We zaten waar we moesten zitten. Ik heb mijn job kunnen doen en daar ben ik tevreden mee.”

Quinten Hermans vreesde even dat het WK van de Belgen ontregeld zou worden omdat er te weinig volk mee was in de eerste echte ontsnapping. “Het was geen echte paniek, maar we hadden er gewoon bij moeten zijn. Je weet wel dat die vlucht allicht niet zal vooruit blijven, al was het maar dat een aantal landen niet wil meerijden. Eerlijk, ik was pas echt weer zeker toen iedereen samen kwam en de koers echt kon beginnen”, zegt Hermans.

Onder controle

“Daarna was het plan om de Fransen de koers te laten openbreken en dat is ook gebeurd. We waren op dat moment mee met vier renners waardoor we mee konden controleren. Met nog drie ronden te gaan, heb ik op Mount Pleasant stevig doorgetrokken en zijn we bij Pieter Serry gekomen die toen een ronde voor zijn rekening genomen heeft. Ik heb dan nog eens versneld op de beklimming, kwestie van de andere landen te laten zien dat we de koers onder controle hadden.”

Verdedigend koersen

Quinten Hermans werd voor het WK genoemd als één van de outsiders voor de wereldtitel. Waren er met Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Quinten Hermans dan drie Belgen die in staat waren om wereldkampioen te worden? Hermans reed uiteindelijk een beresterke wedstrijd. “Inderdaad, maar ik heb toch vooral verdedigend gekoerst. Het was niet aan mij om aan te vallen, wel om Remco Evenepoel of Wout Van Aert in positie te brengen. Dat neemt niet weg dat ik een heel sterke wedstrijd gereden heb.”

Hermans was één van de eerste die de nieuwe wereldkampioen kwam feliciteren en een stevige dankknuffel kreeg. “Het is een ongelooflijk gevoel om deel uit te maken van deze ploeg. De druk was nochtans groot, geen titel pakken was geen optie. We hebben ervoor gewerkt en voor gevochten. Als het dan lukt, dan mag je in extase zijn, niet?”

