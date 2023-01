Quinten Hermans begint aan de voorbereiding op zijn wegseizoen: “Algarve wordt mijn eerste wedstrijd”

Veldrijden profsQuinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) heeft een punt gezet achter zijn veldritseizoen. De Looienaar kwam deze winter veertien keer in actie. Hij won één cross, in Adooie, en stond één keer op het podium, in Woerden. Hermans begint maandag aan de voorbereiding op zijn wegseizoen. Geen kampioenschappen dus voor de Limburger die midden februari met de Ronde van de Algarve zijn eerste rittenkoers rijdt.

Op 20 oktober van vorig jaar begon Hermans aan zijn veldritseizoen. Dat was amper twee weken nadat hij met de Ronde van Lombardije zijn laatste wegwedstrijd had gereden. Een succesvolle wegcampagne trouwens, want naast winst in de vierde rit van de Baloise Belgium Tour en de tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik, reed hij twaalf keer een top tien-klassement. De goesting in meer op de weg groeide, een ambitie waarin zijn nieuwe team Alpecin-Fenix hem ondersteunt.

Geen toegevoegde waarde

De veldritpassage van Hermans was niet slecht, maar zoals vorig seizoen meedoen voor de overwinning zat er niet vaak in. Hermans was altijd wel bij de les, maar hij geraakte niet echt uit de schaduw van de grote drie en bij uitbreiding ook niet van die van de Vanthourenhouts, Sweecks of Iserbyts van deze wereld. “Ik was dit seizoen niet echt van toegevoegde waarde in het veld. Verder doen heeft weinig zin.” De seizoensafsluiting was er wel ééntje in schoonheid. Hij pakte de vijfde plaats in Zonhoven, een resultaat dat bijna perfect aangeeft waar hij dit seizoen stond.

Klein feestje

“Ik had eigenlijk nooit echt een slecht gevoel de voorbije maanden, maar super was het niet. Het was altijd wel modder, schuiven, draaien en keren, niet echt mijn ding. Zonhoven ligt me wel. Ik train regelmatig op dit soort omlopen. Trouwens, ik heb het vernieuwde parcours mee vorm gegeven, ik kan moeilijk iets anders zeggen dan dat het een super parcours is. Het liep vandaag dan ook een stuk beter”, lacht Hermans die na afloop nog even achter de DJ-set kroop. “Ik had het beloofd, hé. De vijfde plaats is wel een feestje waard.”

Veel tijd om te feesten was er niet, want Hermans vertrekt maandag op stage met zijn nieuwe ploeg in het Spaanse Denia. Hij heeft er alvast veel goesting in, al was het maar omdat zijn nieuwe omgeving hem pleziert. Ook het blauw van Alpecin-Deceuninck zorgt voor een goed gevoel. “Ja, het staat me, hé. (lacht) Het heeft alleszins veel stijl. Hopelijk kan ik het snel laten schitteren.”

