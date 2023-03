Quinten De Muer (Sint-Laureins) voor duel met FC Lembeke: “We proberen nog het maximum uit deze competitie te halen”

voetbal tweede provinciale AWie van de drie? Ooit was het een populair spelprogramma op de Nederlandse omroep. Dit jaar is het de hamvraag in tweede provinciale A. FC Latem, FC Destelbergen of toch nog de Goalgetters uit Sint-Laureins. Na de 1 op 6 van de voorbije weken is Sint-Laureins iets minder de favoriet. We vroegen het in de aanloop naar de wedstrijd tegen Lembeke aan Quinten De Muer, dit jaar al goed voor 23 ‘potjes’.

“Helemaal uitgeteld zijn we niet. Latem zal zeker nog steken laten vallen. Voor hen is het wegvallen van Nathan Fonck toch een sportieve aderlating. Dat zal hen wel punten kosten. Wat mij betreft is Destelbergen de te kloppen ploeg. Ik denk zelfs dat zij de komende weken een perfect parcours gaan afleggen. Maar we proberen nog het maximum uit deze competitie te halen. Wij bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en die van komend weekend kondigt zich toch als moeilijk aan. Lembeke wil graag die eindronde spelen en zal er vol voor gaan. Goede ploeg ook. Creativiteit met Preben Lippens, de snelheid van Mattice Dossche. ‘t Wordt weer niet makkelijk. Dat was het ook in Maldegem niet. Bij een 2-2-stand probeerden we nog een derde doelpunt te maken, maar al bij al was het een juiste uitslag.”

Topschutter

In het Maurice De Waelestadion legde De Muer er twee in het mandje. Wordt de titel van topschutter een mooie troostprijs voor De Muer? “Ik kan niet zeggen dat dit me niet interesseert. Als spits rekenen ze je toch af op je doelpunten en op dat vlak is het wel een topseizoen. Vorig jaar bleef de teller op zestien staan. Dit jaar gaan ze vlot binnen en dan moet je weten dat ik door een ontsteking van mijn hartspier een vijftal weken buiten strijd was. Door medicatie is alles nu weer in orde en ik voel me goed. Met Gilles Beerens, Mo Rushiti en Daan Hooreweghe zijn er een aantal stevige concurrenten voor de topschutterstitel.”

Eindronde

De titel is ver weg, maar een eindrondeticket moet de ploeg van coach Eddy Van Daele wel op zak kunnen steken. En dan, op de rem staan? “Zo zie ik het niet. Je speelt toch een heel seizoen om te winnen en dan wil je ook nog een kers op de taart. We zien in mei wel wat we met die eindronde doen.”

