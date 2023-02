Quinten De Muer (Sint-Laureins) na 2-2-gelijkspel tegen FC Destelbergen: “We kunnen leven met dit resultaat”

“Latem is dan wel de leider, maar ik denk dat Destelbergen toch nog net dat tikkeltje meer titelfavoriet is. In de eerste helft begonnen we heel gretig. Maar ook de Gentenaars drukten het gaspedaal stevig in. Wij waren efficiënt, Destelbergen was dat niet. Al klopt dit niet helemaal, want broer Anthony speelde een beresterke wedstrijd. Zes, zeven ballen pakte ie in die eerste helft en bij elke andere doelman in de reeks gaan er aantal van die pogingen in doel. Voor de rust was ook Niels Crommen heel sterk.”