Quinten De Muer loodst Sint-Laureins met twee doelpunten voorbij leider Destelbergen: “Wedstrijdmentaliteit was top”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE ASint-Laureins speelt zijn rol als scherprechter in de titelstrijd met brio. KSK Maldegem ging eind februari met 3-1 onderuit aan ‘t Singelken en leider FC Destelbergen onderging zondag hetzelfde lot. Quinten De Muer was met twee doelpunten de ‘game changer’ in de wedstrijd.

De Muer vindt dat er op de zege van de Goalgetters niks af te dingen viel. “We hadden iets recht te zetten na onze slappe tweede helft tegen Bellem. Je voelde in de aanloop naar de wedstrijd al dat de gedrevenheid een stuk groter was dan gemiddeld.”

“En tijdens de opwarming merkte je dat we klaar waren om het duel met de leider aan te gaan. Dat bleek ook tijdens het eerste halfuur”, stelt De Muer. “We zorgden meteen voor gevaar en klommen nog in het eerste kwartier op voorsprong met een doelpunt van Lukas De Busschere. Leuk voor hem, want hij verlaat de club en trekt naar Kleit. Wat later stuurde Niels Crommen mij in het straatje en kon ik onze bonus verdubbelen. Biko Fordjour, de beste man bij Destelbergen, scoorde in een rommelige fase tegen en zo bleef het spannend hoe de wedstrijd zou aflopen.”

Pluim voor broer Anthony

Na de rust had Sint-Laureins het niet onder de markt, maar de Goalgetters gaven de drie punten niet meer uit handen. Met twee doelpunten was er voor Quinten De Muer een hoofdrol weggelegd, maar hij ziet nog wel meer uitblinkers. “We begonnen heel gretig aan de tweede helft. Ik kon na enkele minuten al een hoekschop van Niels Crommen in doel verlengen. Maar je voelde wel dat we niet klaar waren met Destelbergen.”

“Ik denk dat broer Anthony toch ook wel een pluim verdient bij onze driepunter”, stelt Quinten De Muer. “Voor de rust kwam hij in duel één tegen één als winnaar uit de strijd en net voor de 3-1 had hij met een supersave de gelijkmaker verijdeld. Met zijn twee assists bewees ook Niels Crommen andermaal zijn waarde voor de ploeg. En een pluim mag zeker ook naar Kyoni De Cock en Edwin Van Kerschaver. Kyoni doet het al weken heel goed als rechtsachter en Edwin verving uitstekend de geschorste Sander Cools. De wedstrijdmentaliteit was ook gewoon top en dan kan dit Sint-Laureins heel veel. Dat de nederlaag pijn deed bij Destelbergen was duidelijk. Na de wedstrijd was er nog een akkefietje in de buurt van de kleedkamer. Zij vertrokken meteen na de wedstrijd ook huiswaarts.”

Geen geschenken

Door de stunt van Sint-Laureins wordt het op de slotdag een nek-aan-nekrace tussen FC Kleit en FC Destelbergen. Pakt Kleit alsnog de titel in tweede A? Of wordt het een testwedstrijd? Of zet Destelbergen toch de kers op de taart? Ook voor De Muer is het koffiedik kijken. “Destelbergen speelt op de slotdag tegen Lovendegem, Kleit krijgt bezoek van ons. Op geschenken moeten ze niet rekenen. Wij willen hen graag in tweede provinciale houden en genieten van de derby’s tegen hen. Het wordt zondag opnieuw een wedstrijd om naar uit te zien.”