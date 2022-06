Quinten De Buysser tweede in BvB in Bonheiden: “Vorig jaar was ik hiervoor niet goed genoeg”

Net geen interclubzege voor Quinten De Buysser (17). In de laatste rechte lijn van de interclub om de Beker van België zaterdag in Bonheiden botste de junior uit Knesselare in een sprint met acht op de Fin Tomas-Casimir Niemi.

Acht renners van acht verschillende ploegen domineerden de laatste dertig kilometer van de interclub in Bonheiden. Quinten De Buysser ging op pad met Sam Neerinckx, Lars Vanden Heede, Jori Van de Sompel, Milan De Ceuster, Jasper Verreycken, de Luxemburger Mil Morang en de Fin Niemi.

“Bij het aansnijden van de plaatselijke ronden in Bonheiden glipten drie renners weg”, doet De Buysser het wedstrijdverhaal. “Ik sprong naar dat trio, nadien sloten nog eens vier renners aan. Met die acht gingen we naar de finale. Voor Avia-Rudyco, mijn team, was het een goeie zaak dat niemand van Van Moer Logistics mee was. Uiteraard werd in de slotronde gespeculeerd. We gingen toch samen naar de laatste rechte lijn. Sam Neerinckx van Onder Ons Parike ging de sprint al van vierhonderd meter van de streep aan. Bewust had ik het wiel van de Luxemburger gekozen. Ik kende hem van de Grote Prijs Bob Jungels waar hij podium haalde. Jammer genoeg raakte ik wat ingesloten. Ik kon me net te laat vrijmaken om de Fin te remonteren.”

Krachtwinst bij de kiné

De Buysser kwam net tekort om zijn eerste overwinning te pakken. Meteen na de wedstrijd besefte de tweedejaars dat hij een unieke kans op winst in een interclub liet liggen. Vandaar dat hij niet met de grootste glimlach op de podiumfoto’s staat. Daags na de interclub besefte hij dat die tweede plaats puik is. “Vorig jaar had ik nooit gedacht het podium van een manche van de Beker van België te kunnen halen”, verrast De Buysser. “In 2021 was ik niet goed genoeg voor zo’n prestatie. Deze winter ben ik vaak naar de kinesist geweest. Om kracht te winnen. Dat is gelukt, denk ik.”

De Buysser werd ook al tweede in de kermiskoers in Lierde. Dankzij de tweede plaats in Bonheiden klom hij in de tussenstand van de Beker van België naar rang acht. “In die competitie willen we het ploegenklassement winnen, maar rekenen we ook op individuele eindwinst want we staan met vier van Avia-Rudyco in de top tien”, besluit De Buysser.