Quincy Rombaut ziet een knalprestatie van zijn Lochristi bij Sint-Niklaas: “We hebben nog twee doelen dit seizoen”

Zaterdagavond maakte SK Lochristi brandhout van SKN Sint-Niklaas. Voor de bezoekers de ruimste zege, voor de thuisploeg de zwaarste nederlaag van het seizoen. “Vorige week verdienden we niet te verliezen tegen Lebbeke”, verwijst Quincy Rombaut naar een van de motivatiebronnen.

Heel overtuigend

“Integendeel zelfs. Die nederlaag brak even onze goede flow, maar we zijn blij dat we dat nu opnieuw recht konden trekken. We speelden heel overtuigend en lieten, mede door het drama van een voetbalveld, zelfs nog een pak kansen liggen.”

Dankzij vier zeges in de jongste vijf wedstrijden sprong SKLO over Stekene, Hamme en Erpe-Mere naar de vijfde plaats. “Na de winterstop pasten we ons systeem aan. Die verandering begint nu te renderen en dat zien we aan de resultaten. We hebben nog twee doelen dit seizoen waarvan de eerste zeker de top vijf is. Het programma van de komende weken moet ons in staat stellen om daar verder naartoe te werken.”

Frisser voor doel

Ook de tweede doelstelling van Rombaut kreeg in Sint-Niklaas wat meer vorm. “We willen Thomas Zwart aan de topschutterstitel van de reeks helpen”, verduidelijkt de coach. “Met zijn vijf treffers van zaterdagavond deed gij een goede zaak en zit hij nu al aan 26. Daar zal het zeker niet bij blijven.”

“Thomas is een van de spelers die nog meer voordeel halen uit onze nieuwe manier van spelen. We verlichten zijn verdedigend werk, waardoor hij nog frisser voor doel komt. We zijn goed op weg om hem aan een uitzonderlijk seizoen te helpen.”

Eerste keer

Thomas Zwart zelf is de coach en de groep alvast dankbaar. “Ik hoorde zaterdag ook dat de coach me aan de topschutterstitel wilt helpen”, lacht de spits. “Zelf wil ik liever die top vijf halen dan topschutter worden, maar voorlopig zijn we goed op weg om in allebei te slagen.”

“Vijf keer scoren in een wedstrijd, dat maakte ik nog nooit mee. Ik zag het zelfs nooit bij een ploegmaat of een tegenstander. Dit overtreft mijn gemiddeldes, waardoor de kaap van de dertig in de buurt komt. Als dat lukt, bovenop een eindrondeticket, zou dit seizoen sportief toch mooi eindigen.”