Quincy Rombaut (Lochristi) werkt aan ploeg voor volgend seizoen: “Nog meer dan vroeger op zoek gaan naar jongere talenten”

De Begoniaploeg begon in september met steile ambities aan het seizoen in derde nationale en leek die met zes op negen kracht bij te zetten. Toch heeft SK Lochristi alle begrip voor de beslissing, die vorige week werd genomen. “Wat ik niet begrijp, is dat er eerst nog twee weken uitstel nodig was”, reageert sportief verantwoordelijke Quincy Rombaut. “Eigenlijk was al heel lang duidelijk dat er van versoepelingen weinig sprake zou zijn. Daarom zijn we blij dat de knoop eindelijk is doorgehakt.”

Nieuw beleid

Net als veel andere clubs is ook Lochristi genoodzaakt om de komende jaren enigszins anders te werk te gaan. “Sponsoring zoeken is op dit moment niet evident. We werken dus met een beperkter budget, terwijl we toch ambitieus blijven. In dat nieuwe beleid zullen we nog meer dan vroeger op zoek gaan naar jongere talenten. Gelukkig voelde ik veel solidariteit bij de spelers met wie we gesprekken voerden. Iedereen beseft dat er inspanningen nodig zijn.”

De spelersgroep en trainersstaf voor volgend seizoen krijgen stilaan vorm. “Daarmee mogen ook alle insinuaties rond Lochristi stoppen”, aldus Rombaut. “Lochristi zou niet meer in derde nationale willen spelen of moest zich opmaken voor een serieuze leegloop. We voeren nog volop gesprekken en legden toch al zestien spelers voor volgend seizoen vast.”

Nieuwkomers en blijvers

Yannick Braem (Svelta Melsele), Kenneth Pauwels (Olsa Brakel) en Ridwan Gyselinck (RFC Wetteren) zijn drie nieuwkomers. Broers Wouter en Pieter-Jan Van De Eedt, Sietse Vispoel, Maarten Landuyt, Tim Van Caelenberg, Yannick Deppé, Maxim Van Eeckhout, Guus Vandekerckhove, Dominique De Waele, Tjorven Melens, Casper de Schampheleere en Thomas Zwart verlengden hun overeenkomst met SKLO. Wout Van Der Snickt zet de stap vanuit de beloften. Jonas Schouppe (Edeboys), Jelle De Schryver (Dikkelvenne), Yentl Dhaese, Peppijn Van Gansbeke en Yassin Badi (FC Latem) verlaten de club. Sven Delanoy, Tom Cappan, Alteron Balaj en Robin Baert zoeken eveneens andere oorden op.

Robby Buyens blijft aan als hoofdcoach en Rombaut combineert voortaan zijn functie als sportief manager met die van T2, als vervanging voor de naar SV Zaffelare vertrokken Filip Cornelis. Wim Laureys wordt de nieuwe keepertrainer, nadat Bjorn Uyttendaele naar Lokeren-Temse verkaste.