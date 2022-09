Quincy Rombaut (ex-Lochristi) is de nieuwe coach van SKN Sint-NIklaas: “Gemotiveerde en sterke trainer”

Voetbal eerste provincialeQuince Rombaut (39) is de nieuwe coach van eersteprovincialer SKN Sint-Niklaas. Hij neemt over van Gert Huyghe, die wel aanblijft als T2. Ondertussen speurt TD Robby Buyens nog steeds naar direct inzetbare versterkingen. “Maar het is moeilijk om die te vinden. Daarvoor is het al te laat.”

Nadat Robby Buyens had aangegeven dat hij niet langer de ambitie koesterde om hoofdcoach te zijn, moest SKN Sint-Niklaas, tussen alle overname issues door, op zoek naar een nieuwe T1. Gert Huyghe depanneerde tot nog toe, maar woensdagavond laat kondigde Robby Buyens een blijven oplossing aan.

Quincy Rombaut (39), ex-speler bij onder meer RC Gent, Harelbeke en SKN Sint-Niklaas, zal dit seizoen de bijzonder jonge kern onder z'n hoede nemen. Vorig seizoen was Rombaut coach van SK Lochristi, het jaar voordien was hij assistent-coach onder Robby Buyens bij diezelfde club. “Nadien heeft hij het zeer goed van mij overgenomen”, zo verklaart Buyens z’n keuze. “Met hem hebben we een gedreven en sterke trainer aangeworven.”

U19

Rombaut krijgt in de Meesterstraat de hulp van Gert Huyghe als assistent-coach, Gerry Oste neemt de keepers onder handen. Met dat trio is de technische staf compleet. Robby Buyens blijft in z'n rol als sportief manager en heeft nog heel wat werk voor de boeg - de Sint-Niklase kern oogt nog héél dunnetjes. “We hebben een goede coach, nu nog goeie spelers”, gekscheert Buyens.

Die tot op heden een kern van 20 spelers en twee keepers samenraapte. “Maar dat is eigenlijk een U19-kern”, vertelt Buyens, die beseft dat hij voor een moeilijke opdracht staat. “Eigenlijk is het zéér moeilijk nom nog kwalitatieve spelers de vinden. Daarvoor is het al te laat op het seizoen”, besluit de sportief manager.

Inmiddels staat SKN Sint-Niklaas met nul op zes onderaan in eerste provinciale. Het incasseerde zeven doelpunten in twee wedstrijden en scoorde zelf twee keer. Komend weekend trekt Sportkring naar Sint-Denijs Sp., dat met twee op zes aan het nieuwe seizoen begon. Tussendoor blijft de aangekondigde overname al weken/maanden aanslepen.

