Quince Rombaut neemt ontslag als coach van SK Sint-Niklaas: “Aan de basis zit het bij die club al fout”

voetbal eerste provincialeQuince Rombaut (39) is niet langer coach van eersteprovincialer SK Sint-Niklaas. Rombaut nam ontslag nadat hij niet langer op dezelfde golflengte zat met nieuwe voorzitter Hicham. “Alles zou in overleg gebeuren, maar plots sloot hij zonder mijn inspraak drie testers aan.”

Vijf wedstrijden. Langer heeft Quince Rombaut de Klaasjes niet onder zijn hoede gehad. Hij botste te fel met nieuwe voorzitter Hicham en trok er afgelopen week zelf de stekker uit. “Als je een nieuwe sterke man wil zijn, is het toch de bedoeling dat je alle verantwoordelijken van de verschillende departementen eens bij elkaar roept?”, fulmineert Rombaut. “Maar alles bij elkaar heb ik amper tien minuten met hem gebabbeld.”

Drie testers

En als er dan gebabbeld werd, was er allesbehalve een klik tussen de nieuwe voorzitter en z’n coach. “Toen hij zich donderdag voor de training kwam voorstellen, zou alles ‘in overleg met de coach' gebeuren”, vervolgt Rombaut z'n verhaal. “Maar dan staan er plots drie testers op mijn training die ik niet kende en die duidelijk géén meerwaarde konden brengen. Normaal vraag je aan een coach toch op welke posities hij versterking nodig heeft? Dat was mijn eerste breekpunt. Zeker toen ik hoorde dat hij die gasten zonder mijn inspraak had aangesloten. Da’s geen manier van werken.”

De dinsdag daarop barstte dan uiteindelijk de bom. “Toen bleek dat die gasten niet selecteerbaar waren, vond ik het onnodig om hen te laten meetrainen met de ploeg - dat heeft toch geen zin?. Maar Hicham eiste dat ik ze liet meetrainen, om fit te geraken voor januari en om meer ‘kracht bij te kweken’. Enfin, dat klopt toch niet? Vanaf dan was het voor mij een uitgemaakte zaak. Dat is geen manier om samen te werken en om progressie te boeken.”

Vuile was

Rombaut bevestigt dat er nog incidenten plaatsvonden die niet door de beugel konden, maar waarover hij niet wil uitweiden. “Het is niet aan mij om alle vuile was buiten te hangen - ik heb nog altijd respect voor het instituut Sint-Niklaas of wat het ooit geweest is. Maar aan de basis zit het bij die club al fout. Er was altijd animo, voor of na de training (grinnikt). Geen standvastigheid, geen visie.”

Voormalig TD Robby Buyens steunt Rombaut alvast in z'n beslissing. “Een man met persoonlijkheid. Geen marionette.”

Voor de jonge Sint-Niklase spelerskern is het hoe dan ook een zoveelste teleurstelling. Rombaut: “Of ik hen in de steek laat? (twijfelt) Goh, misschien kan je dat zo stellen, zij het dan wel zeer kort door de bocht. Ik vind het jammer voor hen, maar je moet ook zelfwaarde houden. Iedereen toont begrip voor mijn beslissing. Het was de enige manier om ergens te kunnen werken waar ik me goed voel.”

Op dat vlak heeft Rombaut naar eigen zeggen al vooruitzichten op een nieuwe uitdaging. “Er is contact, maar nog niets concreet.” Voor Sint-Niklaas begint de speurtocht naar een nieuwe hoofdcoach. Iemand die zowel met jeugd als met bemoeizieke voorzitters overweg kan. Een moeilijk te vinden profiel.

