Quentin Van Den Steen (Rupel Boom) wil in zes puntenmatch tegen Tienen basis leggen van mooi afscheid: “Rekenen is zinloos”

voetbal eerste nationaleQuentin Van Den Steen moest vorig weekend al na een kwartier de wei in bij Rupel Boom als vervanger van de geblesseerde Bergiers. Het was het vijfde optreden van het seizoen voor de verdediger die zo met de meet in zicht eindelijk speelminuten vergaart bij de Steenbakkers. Dat worden wel meteen zijn laatste, want volgend seizoen komt Van Den Steen uit voor Tempo Overijse. Maar voor het zover is heeft de 20-jarige Assenaar nog een doel.

“Rupel Boom in eerste nationale houden", zegt Van Den Steen, die in de zomer van 2019 overkwam van Londerzeel, resoluut. “Overijse is een nieuwe uitdaging, maar wel pas een voor volgend seizoen. Nu denk ik daar nog niet aan. Waarom ik vertrek? Ik ben op een leeftijd dat ik ervaring moet opdoen om te groeien. Daarom wil ik vaste waarde worden bij Overijse. Dat is enkele stappen terug (Overijse komt uit in derde nationale red.), maar het is een ambitieuze club. De gesprekken waren al een tijdje aan de gang en enkele weken geleden hakte ik de knoop door.”

Geen spijt

“Of ik geen spijt heb van mijn keuze nu ik hier aan spelen toe kom? Neen, helemaal niet, want ik maakte mijn beslissing op lange termijn. Alle ervaring die ik dit seizoen nog kan opdoen, is pure winst. Ik ben blij dat ik die minuten krijg en zal nog alles uit de kan halen om het vertrouwen van de coach niet te schaden.”

Blijft nog de vraag of Van Den Steen zondag in de basis staat voor het belangrijke degradatieduel in Tienen? Bergiers ontbrak alvast op training eerder deze week. “Ik hoop voor hem dat de schade meevalt, want Matisse is een belangrijke pion in onze defensie”, zegt Van Den Steen. “Maar als de coach me nodig heeft, ben ik klaar.”

Rekenen

“Of de angst om te verliezen bij beide ploegen groter zal zijn dan de wil om te winnen? Rekenen heeft geen zin meer. Zowel Tienen als Rupel Boom heeft driepunters nodig en dan maakt het niet uit wie de tegenstander is. Met een punt schiet niemand wat op in deze fase van de competitie, dus ik verwacht twee ploegen die vol voor de winst gaan. Onze recente vier op zes mag in dat opzicht vertrouwen geven. Vorig weekend zat het geluk eindelijk aan onze kant en kregen we loon naar werken tegen Thes. Hopelijk trekken we die lijn door.”

