Quentin Serron (Limburg United) na winst tegen Feyenoord: “Blij dat ik mijn steentje kon bijdragen na de rust”

“Wat mijn eerste indruk is over Limburg United? Ik ben nog maar een paar dagen hier”, vervolgt Serron, die woont in Oostende, maar momenteel in Tongeren verblijft. “Toch kan ik al een beeld vormen over de club. Na mooie avonturen in Spanje en Frankrijk was de tijd gekomen om terug naar België te keren. Mijn vrouw, die afkomstig is van Antwerpen en mijn kinderen Nora (6j) en Maxim (3,5j) zijn zeer gelukkig met mijn beslissing. Bij mijn laatste club Boulazac in Frankrijk was ik er alleen. Zonder familie om mij heen begon het te knagen. Toen T1 Raymond Westphalen mij contacteerde en de nodige uitleg gaf over de kern en speelstijl was ik enthousiast. Ik ben hier in Limburg uitstekend opgevangen. Het is een groep met de nodige ervaring en veel jonge talenten. Er is nog werk aan de winkel en ook voor mijzelf is het nog wat mijn weg zoeken, maar dit United heeft een leuke ploeg.”